Hindoes zijn boos op Pharrell Williams

13 maart 2018

11u03 0 Celebrities Pharrell Williams (44) heeft zich de woede van de hindoes op de hals gehaald met zijn nieuwe schoenencollectie.

Pharrell lanceerde samen met Adidas de Hu Holi-collectie, een sneakerreeks die geïnspireerd is op Holi, het festival van de kleuren dat door hindoes in India gevierd wordt. Enkele hindoeïsten zijn niet blij met de collectie en daarom eisen ze nu niet alleen excuses van Pharrell en Adidas, ze willen ook dat ze de schoenencollectie een andere naam geven. Volgens Rajan Zed, president van de Universal Society of Hinduism, gaat het om een commerciële uiting en hij wil ook niet dat de collectie Hu Holi heet omdat de schoenen van leer gemaakt zijn.

Pijnlijk

"Pharrell Williams en Adidas hadden hun huiswerk moeten doen voordat ze lichtzinnig hindoe concepten gingen gebruiken en deze in gingen zetten om een modestatement te maken en schoenen, waarvan sommige ook nog van leer gemaakt zijn, te verkopen uit hebzucht. Symbolen van welk geloof dan ook, groot of klein, zouden niet misbruikt moeten worden. Ongepast gebruik van hindoe concepten, symbolen of beelden voor commercieel gebruik is niet okay, omdat het pijnlijk kan zijn voor sommige volgers", vertelt hij.

An explosion of colour hits @Pharrell’s most iconic silhouettes. The Hu Holi Powder Dye Collection is available from March 16th. #adidasPharrellWilliams --- See the full collection at adidas.com/pharrell Een foto die is geplaatst door null (@adidasoriginals) op 01 mrt 2018 om 10:19 CET

KITES #MUMBAI #HOLIFESTIVAL Een foto die is geplaatst door null (@pharrell) op 02 mrt 2018 om 09:52 CET