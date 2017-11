Hillary Clinton op krukken door gebroken teen TDS

"Break a leg", zo luidt een bekend spreekwoord in Amerika. Hillary Clinton nam dat echter iets te letterlijk: zij brak vorige week haar teen in London, waardoor ze nu op krukken loopt.

De Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken was zopas te gast bij 'The Daily Show' van Trevor Noah. Hillary verscheen op krukken op de rode loper voor de opnamen werden ingeblikt. Clinton moet daarnaast ook een brace, een soort van steunbeugel in een schoen, dragen om haar gepijnigde voet te laten rusten.

