Hilde Van Mieghem na seksschandaal Hollywood: "Ook hier is onderhuidse actie bezig om er iets aan te doen" KVE

19u28

Bron: VRT 39 VRT Hilde Van Mieghem Celebrities In Hollywood outen zich steeds meer slachtoffers van Harvey Weinstein, de filmbons die heel wat jonge actrices en modellen heeft aangerand. Maar in Vlaanderen bestaat dit ook. Dat heeft actrice en regisseur Hilde Van Mieghem gisteravond verklaard in het tv-programma 'Alleen Elvis blijft bestaan'. "Ook bij ons broeit iets om het naar buiten te brengen."

Van Mieghem windt er alvast geen doekjes om wanneer presentator Thomas Vanderveken de vraag stelt of er ook bij ons Weinsteins rondlopen: "Ik wil ze de kost niet geven." En dan voegt ze eraan toe: "Zelf kom ik aan 10 mannen die me seksueel hebben geïntimideerd. Wel niet allemaal in de filmwereld."

Politicus

Toen ze 16 jaar was, werd ze lastiggevallen door een psychiater. Maar ook regisseurs en een politicus hebben haar seksueel geïntimideerd. "Een politicus heeft me eens in een café tegen de muur geduwd", zegt Van Mieghem. "Hij heeft me zitten kussen en bepotelen. Ik heb echt moeten vechten om me los te wrikken."

Zwijgen is ongezond, maar tegelijk begrijpt ze ook waarom er gezwegen werd en wordt. "Het is héél delicaat om er iets over te zeggen. Je moet al aan de top staan om ermee naar buiten te komen, als beginner word je weggeveegd." Namen wil Van Mieghem niet noemen.

Toch broeit er iets in Vlaanderen. "Ik kan alleen maar zeggen dat er bij ons de laatste dagen een soort van onderhuidse actie bezig is om iets te doen", besluit de regisseuse. Maar vooralsnog hebben de actrices zich niet 'officieel' verenigd om ermee naar buiten te komen.

Het bewuste fragment kan u hieronder bekijken: