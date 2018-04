Hilde De Baerdemaeker toont zich van haar stoerste kant in Disneyland Paris (samen met de kids) CD

16 april 2018

13u42 2

Hilde De Baerdemaeker beleefde samen met haar tweeling, pluskinderen en echtgenoot een magisch weekend in Disneyland Paris. Daar vindt nog tot eind mei het Piraten en Prinsessen Festival plaats. Blikvanger is de interactieve show Disney Pirate or Princess: Make your Choice! met onder anderen Assepoester en Kapitein Haak. ‘Die Disneyfiguren spreken zo tot de verbeelding. Marilou is gek op prinsessen, vooral van de iets stoerdere, en Marcel is helemaal in de ban van piraten. Ze hebben hun ogen nogal de kost gegeven in Disneyland Paris. En ik voel mij hier altijd opnieuw een kind. Ik kruip ook in alle attractie: van de wilde Indiana Jones met de oudsten tot het feeërieke It’s a small world. Maar voor mij blijft het hoogtepunt toch wel de betoverende avondshow Disney Illuminations vol liefde, hoop en warmte. Heerlijk gewoon!