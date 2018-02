Hilde De Baerdemaeker: "Mijn eerste tattoo!" KD

02 februari 2018

10u52 0 Celebrities Hilde De Baerdemaeker heeft haar eerste tattoo laten zetten: het symbool op de play- en pauzeknop. De meningen zijn verdeeld, van "Spijtig zeg" tot "Cool!", maar Hilde zelf is er heel erg blij mee. "Dat symbool betekent zowat alles voor mij", aldus de gewezen 'Familie'-actrice. "Spelen, pauzeren..."

"Spelen is mijn vak", licht Hilde de betekenis van haar tattoo toe op haar website. "Ik heb het geluk dat ik van mijn hobby mijn job heb kunnen maken: spelen… theater, film, tv. Spelen is voor mij het belangrijkste ter wereld.. en dan bedoel ik niet alleen het acteren, maar ook en vooral het ‘playful’ blijven in alles… niets te serieus nemen."

Schilderen en yoga

"Al zeg ik het zelf: ik kan heel goed pauzeren", gaat de actrice verder. "Efkes de pauzeknop induwen en daar geweldig van genieten… Mijn 2 playful pauzes zijn schilderen en yoga. Twee hobby’s waar ik bij deze ook mijn jobs van maak."

