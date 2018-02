Hilde Crevits klapt uit de biecht: "Ik heb ooit op Groen gestemd" TDS

01 februari 2018

19u27

Bron: QMUSIC 0 Celebrities Een nieuwe week, een nieuwe podcast van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Ze trokken dit keer naar het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Op haar kantoor in Brussel legden ze haar de 10 meest gegoogelde vragen over haarzelf voor. Wie is Hilde Crevits? Waar werkt ze? En wat zijn haar plannen met het onderwijs?

Hilde Crevits is een Vlaamse politica, maar voor welke partij komt ze uit? Dat is één van de 10 meest gegoogelde vragen. “Ik ben overtuigd lid van CD&V en dat zal ook wel altijd zo blijven, maar toen ik 18 jaar was heb ik één keer op een andere partij gestemd: op Groen”, geeft ze al lachend toe. “Daarna heb ik dat niet meer gedaan, want ik ben toen in contact gekomen met CD&V. Wat ik zo rijk vond en vind aan onze partij is dat wij oplossingen proberen te zoeken voor maatschappelijke problemen zonder ons overdreven te focussen op de overheid enerzijds en de privé anderzijds.”

Wie is Hilde Crevits? Naast een Vlaamse politica voor CD&V is Hilde Crevits ook minister van Onderwijs in de Vlaamse regering. Dat ze het ooit tot minister zou schoppen, had ze naar eigen zeggen niet meteen verwacht. “Ik had er nooit bij stilgestaan dat dit tot de mogelijkheden behoorde. Ik ben begonnen bij de lokale politiek en ik ben zeven jaar schepen geweest in Torhout. En plots ga je dan naar het parlement. Na twee jaar vertrok Yves Leterme van Vlaams naar federaal niveau en toen vroeg hij mij om eens samen iets te gaan eten. In een restaurantje in Torhout zei hij: ik zie wel iets in u, ik zie u wel als minister. Ik kon dat aanvankelijk niet geloven, maar het bleek wel waar te zijn en ondertussen heb ik de job toch wel zeer goed leren kennen”, vertelt ze aan Maarten en Dorothee.

‘Welke studies heeft Hilde Crevits gedaan?’ is ook één van de 10 meest gegoogelde vragen. “Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Gent”, vertelt ze. Maar was ze ook een goede student? “Aan de unief was ik wel een vrij regelmatige student, zeker de eerste jaren. Ik had zo’n schema dat als je acht uur werkt per dag, dan lukt het wel. Dus als ik zes uur les had, werkte ik twee uur en omgekeerd. Het gevolg van deze discipline was dat ik ‘s avonds wel veel tijd had, maar dat ik tegen de blok alles kon (lacht).” Is dit dan hét geheim om door het studentenleven te fietsen? “Acht uur per dag werken is niet zo veel he. Het heeft mij gemakkelijk door mijn eerste jaar geholpen. Ik heb trouwens later die raad ook gegeven aan paar jongeren die niet door hun eerste jaar geraakten en het heeft ook voor hen gewerkt.”

Elke week leggen Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee een bekende Vlaming op de rooster in hun podcast: ‘De 10 meest gegoogelde vragen over’. Elke donderdag verschijnt er een nieuw interview. Het volledige gesprek met Hilde kan je hier beluisteren.