Hilary Duff zegt tegen haar zoontje dat ze slechte mama is, zijn reactie is hartverwarmend TDS

31 augustus 2018

14u31

Bron: InStyle 0 Celebrities Actrice Hilary Duff is in volle verwachting van haar tweede kind, een dochter. Hoewel ze in Los Angeles woont is ze tijdens haar zwangerschap aan het werk in New York. En dat kan soms voor stresserende situaties zorgen. Toen ze in een dipje zat zei ze tegen haar zesjarige zoon Luca dat ze een slechte moeder was. Maar het jongetje had meteen een geweldige reactie klaar.

In een interview bekende Duff dat ze zich af en toe overweldigd voelt. Ze staat momenteel op de set in New York, en moet daardoor vier maanden lang in de stad verblijven. Ver weg van haar zoontje, die ondertussen bij Hillary's partner Matthew Koma blijft in Los Angeles. "Hij mag geen schooldagen missen, dus probeer ik toch elk weekend naar huis te vliegen om hem te zien", zegt ze. "En onlangs hadden we een vreselijke ochtend. Alles wat maar fout kon gaan, ging fout, en we waren bijna te laat op school. Ik liet zijn stuk toast keer op keer aanbranden terwijl hij zijn huiswerk afwerkte. Alles liep in het honderd. 'Mijn god, ik kan niets goed doen. Wat ben ik een slechte moeder', zei ik toen. En ik zei het luidop tegen mijn zoon".

Beste mama ooit

Zoontje Luca had in de gaten dat zijn mama het moeilijk had. En dus kwam hij meteen met een hartverwarmd antwoord op de proppen. "Wat zeg jij nu? Jij bent de beste mama ooit. Je doet alles wat je maar kan doen. En ik eet graag verbrande toas", zei het jongetje. Waarop Hillary haar zoontje nog een een stevige knuffel gaf. "Je bent zo lief, dankjewel. Ik weet niet waaraan ik je verdiend hebt", zei de actrice. En zo werd haar dag in één ogenblik een pak beter.

