Hilary Duff wil strengere wetten voor fotograferen kinderen na vervelend incident

25 februari 2020

Hilary Duff wil dat het moeilijker wordt om kiekjes te maken van kinderen in het openbaar. De 32-jarige actrice had een vervelend incident met een 'fotograaf' en dat heeft haar aan het denken gezet. Dat vertelde ze in haar Instagram Stories.

Hilary confronteerde zaterdag een man die foto's maakte van de American football-wedstrijd van haar 7-jarige zoon. Hij weigerde echter te stoppen omdat het "legaal" is om te fotograferen. "Om eerlijk te zijn weet ik niet eens honderd procent zeker of deze man een paparazzo was", zei de actrice. "Het had net zo goed een gewone jongen kunnen zijn, want ik herken de meeste paparazzi die me elke dag fotograferen wel en hem had ik nooit eerder gezien."

Het voorval bleef aan de actrice knagen. Ze belde zelfs de politie, al kwam die niet opdagen. "Het is erg vreemd, ongepast en eng om een man 7-jarige kinderen te laten fotograferen en dat dit totaal legaal is", vervolgt ze. "Als een ouder je vraagt om te stoppen dan zou er een wet moeten zijn die zegt dat je dan niet meer mag fotograferen.”

Ouders zouden altijd moeten kunnen weigeren dat een fotograaf hun kinderen vastlegt, vindt de actrice. "We moeten er echt aan werken die wet te veranderen.”