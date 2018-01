Hilary Duff pronkt plots met een bolle buik KDL

24 januari 2018

10u38

Bron: Instagram 0 Celebrities De fans van Hilary Duff moesten twee keer kijken toen de actrice een foto op Instagram deelde waarop ze over haar bol buikje wrijft.

Is Hilary plots zwanger? Neen hoor, de actrice vertelde er meteen bij dat ze momenteel bezig is met de opnames van een nieuwe film waarin ze zwanger te zien zal zijn. Haar bol buikje is dus gewoon een kussen.

Hilary deelde de foto vooral om reclame te maken voor de brillencollectie die ze lanceerde. De aandacht heeft ze alvast gekregen!

Of course my faves are the “Lizzie” also not really pregnant guys....just shooting a movie ☺️ @glassesusa muse x Hilaryduff which are your faves???? Tell me tell me now! Een foto die is geplaatst door null (@hilaryduff) op 23 jan 2018 om 22:24 CET