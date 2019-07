Hilary Duff openhartig over het leven als jonge mama: “Ik voelde me geïsoleerd” KD

14 juli 2019

14u19

Het voormalige Disney-sterretje Hilary Duff (31) werd op haar 24ste voor de eerste keer moeder. Hoewel ze geen spijt heeft van de keuze om zo jong mama te worden, geeft ze wel toe dat het een eenzame periode was. "Ik voelde me geïsoleerd. Niemand van mijn vrienden had al kinderen", zegt ze.

De actrice deed de bekentenis in een gesprek met ‘Motherly Podcast’. In 2012 werd de ster voor het eerst moeder van een zoontje, Luca, samen met haar toenmalige echtgenoot Mike Comrie. Ondertussen heeft ze ook een dochter, die Banks genoemd wordt, met haar huidige partner Matthew Koma. Hilary vertelt in de podcast ook dat ze zo vroeg moeder geworden is omdat ze snel volwassen moest worden in de entertainmentindustrie. “Ik was al zo lang aan het werk dat moeder worden een natuurlijke, volgende stap voor me was. Alleen voelde ik me geïsoleerd omdat niemand van mijn vrienden al kinderen had. Maar ik klaag niet, ik wou altijd al moeder worden.”