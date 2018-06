Hilary Duff in verwachting van tweede kind TDS

08 juni 2018

22u32

Bron: ANP 1 Celebrities Hilary Duff is zwanger van haar tweede kind, een dochter. De zangeres en actrice maakte het blijde nieuws vrijdag bekend via Instagram bij een foto waarop haar babybuik duidelijk te zien is.

"Raad eens jongens! Matthew Koma en ik hebben een klein prinsesje gemaakt", schreef Hilary bij het kiekje waarop ze een kus krijgt van haar vriend. Het dertigjarige voormalige tieneridool liet ook weten zij dat en Matthew "niet blijer kunnen zijn".

Matthew deelde dezelfde foto via Instagram en voorspelde dat zijn dochter "net zo mooi en lief als haar moeder" wordt. "Een nieuw ongelooflijk hoofdstuk begint."

Voor de 31-jarige singer-songwriter is het zijn eerste kind. Hilary heeft al een zesjarige zoon, Luca, uit haar huwelijk met Mike Comrie. Met hem was ze van 2010 tot 2016 getrouwd. Sinds vorig jaar januari is Hilary gelukkig met Matthew.

Guess what guys! @matthewkoma and I made a little princess of our own and we couldn’t be more excited!!!!!!🤰🏼👶🏼🎀 Een foto die is geplaatst door null (@hilaryduff) op 08 jun 2018 om 18:43 CEST