Hilary Duff haalt uit naar fotograaf die haar 7-jarige zoontje vastlegt Redactie

24 februari 2020

10u26

Bron: AD 0 Celebrities Hilary Duff heeft het flink aan de stok gekregen met een fotograaf. De man maakte foto's van voetballende kinderen, onder wie Hilary's 7-jarige zoon Luca. De 32-jarige actrice confronteerde de man en eiste dat hij zou stoppen met foto's maken. Op Instagram deelde ze een video van het incident.

In het filmpje is te horen hoe de fotograaf zijn acties rechtvaardigt. Hij stelt dat hij niks illegaals doet door alleen maar foto's te maken. Die uitleg viel overduidelijk niet goed bij de actrice.



“Paparazzi die foto's van KINDEREN maakt. Ga je fotografie 'uitoefenen' op VOLWASSENEN! Engerd! Wetten moeten veranderen, dit is het stalken van minderjarigen. Walgelijk!", schrijft een boze Hilary bij de video.