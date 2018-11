Hilary Duff dronk smoothie van haar placenta MVO

Het is weer eens wat anders dan een gewone smoothie, moet Hilary Duff gedacht hebben toen ze haar placenta mengde met bessen en fruitsap om daar een smoothie van te maken. Volgens de actrice, die onlangs voor de tweede keer moeder werd, 'was het de beste smoothie die ik ooit geproefd heb'. Dit vertelde Hilary tijdens een aflevering van Dr. Berlin's Informed Pregnancy podcast.

“Ik heb sinds ik 10 was niet meer zo’n lekkere smoothie gedronken. Calorierijk met vers sap en fruit, heerlijk gewoon,” aldus Hilary, die eveneens ijsblokjes maakte van haar placenta. “Ja, die kan ik thuis dan in een gewone smoothie doen.” Duffs 6-jarige zoontje Luca, uit een eerder huwelijk, wilde weten waar de ijsblokjes precies lagen, zodat hij niet per ongeluk de verkeerde zou pakken. “Toen ik ze liet zien, keek hij me aan en zei: ik wilde dat ik dit niet gevraagd had.”

Hilary en haar echtgenoot Matthew Koma verwelkomden eind oktober hun dochter Banks Violet Bair.