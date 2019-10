Hilarisch! Taylor Swift huilt om de “verkeerde banaan” KDL

06 oktober 2019

07u59 1 Celebrities Het lijkt erop dat Taylor Swift (29) de touwtjes altijd stevig in handen heeft en alles wat ze doet een groot succes wordt, maar soms gaat het ook even wat minder met de zangeres. Zoals die ene keer toen ze nog wat verdoofd was na een operatie aan haar ogen en ze plots problemen had met een banaan.

Taylor was te gast in de talkshow van Jimmy Fallon toen die laatste haar plots verraste. “Je moeder maakte een filmpje van jou toen je net geopereerd was aan je ogen en ze heeft het aan ons bezorgd”, vertelt Jimmy, waarna de video start. Daarin is te zien hoe Taylor, duidelijk nog verdoofd en met een oogkapje op, een tros bananen neemt en plots begint te huilen omdat ze niet de banaan kon afbreken die ze wilde eten. Taylors moeder probeert haar wat te troosten en uiteindelijk kruipt de zangeres in bed, met een banaan in haar hand. “Val niet in slaap terwijl je de banaan eet”, zegt haar moeder, maar dat was Taylor niet van plan. “Ik slaap niet, mijn hersenen zijn wakker”, klinkt het.

Taylor kon wel lachen om de video, maar was duidelijk wat beschaamd. “Komt dit echt op televisie?”, vroeg ze. De video gaat ondertussen viraal op het internet.