Hilarisch of gênant? Uitzinnige fan bespringt Enrique Iglesias en kust hem vol op de mond TDS

03 oktober 2018

15u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Een onbekende fan van Enrique Iglesias (43) beleefde zopas hét moment van haar nog jonge leven. Tijdens een concert in Kiev werd ze door haar idool op het podium geroepen. Wat volgde was een wel zéér innig moment.

Op beelden is te zien hoe Iglesias de jonge vrouw op het podium roept en haar een souvenir bezorgt. De jonge meid gaf de zanger vervolgens een schijnbaar zelfgemaakt cadeau af, waarna die haar wou bedanken met een kus. De vrouw aarzelt geen seconde en grijpt Iglesias' hoofd vast, waarna ze hem innig kust op de mond.

De tienerfan kan duidelijk niet vatten wat haar overkomt. Ze probeert nog snel een papiertje boven te halen voor een handtekening, en hoopt ook nog een selfie met de zanger te kunnen maken. Iglesias lijkt het hele gebeuren amusant te vinden: hij grijpt de meid nóg eens vast voor een kus, en net voor ze het podium verlaat tilt hij haar op voor een innige knuffel. Van een vroeg kerstgeschenk - en tienduizenden fans die haar benijden - gesproken. Of Anna Kournikova, de wederhelft van Enrique, ook een van de getuigen was, is onbekend.