Hilarisch! Martha Stewart (77) neemt voor het eerst een Uber (en dat loopt volledig in het honderd)

20 november 2018

18u15

Bron: Instagram 0 Celebrities Martha Stewart heeft een bewogen avontuur achter de rug. De Amerikaanse huishoudkoningin wilde voor het eerst in haar leven een ritje boeken met de populaire taxi-app Uber, maar dat liep niet bepaald zoals zij had verwacht. Wel integendeel. Op Instagram uitte Martha haar ongenoegen, tot groot jolijt van haar volgers.

Als er iemand staat op orde en netheid, dan moet het wel Martha Stewart zijn. De lifestyle-goeroe inspireert miljoenen mensen met haar boeken, recepten, tips en trucjes over hoe je een huishouden moet runnen. Maar toen Martha een taxirit bestelde bij Uber, was ze zowaar zelf even ten einde raad.

Op Instagram deelde Martha haar bedenkingen. “Mijn allereerste Uber! Ik heb de duurste optie geboekt om mij op te komen halen aan de winkel van Tiffany’s op Fifth Avenue en 57th street”, begon ze haar relaas. Het ging meteen bergaf, want: “De eerste Uber daagde niet op. De tweede Uber kwam 10 minuten later en parkeerde ver in de straat waar ik zijn nummerplaat niet kon zien.”

Ook de effectieve rit verliep niet vlekkeloos. “We reden Oostwaarts terwijl ik naar het Westen en het Zuiden moest. Het duurde twintig minuten om ons in Zuidwestelijke richting te krijgen. Enzovoort. Het heeft meer dan een uur geduurd. Bovendien was de wagen vuil vanbinnen en vanbuiten!” Ze vindt de hele situatie erg jammer. “Ik wil dat Uber succesvol is! Ik ben al sinds dag één een fan van het concept!”

Hilarische reacties

Het avontuur van Martha Stewart zorgde meteen voor veel plezier op de sociale media. “Dit is misschien wel het beste bericht dat ik ooit gelezen heb”, knipoogde een volger. Of ook: “Oh my god, echte problemen Martha” en “Martha, ik ben niet zeker, maar ik denk wel dat je dit zal overleven.”

