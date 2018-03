HILARISCH: Jimmy Fallon en Blake Shelton spelen 'Name that song' TDS

21 maart 2018

19u18

Bron: Kameraki 0

Wat als je de gave hebt een song meteen te kunnen herkennen? Jimmy Fallon en Blake Shelton gingen gelijk de uitdaging aan voor de 'Name That Song'-Challenge. Alleen, het gaat er blijkbaar wel niet altijd even vlot aan toe.