Hilarisch: James Corden valt in als 'sexy' danseres bij Taylor Swift (met bijpassende outfit) MVO

'Late Late Show' presentator James Corden haalt wel vaker gekke stoten uit. Zo kennen we hem van zijn vaste rubriek 'Carpool Karaoke'. Dit keer viel hij binnen in de backstage van het 'Jingle Ball'-festival, waar Taylor Swift zich net klaarmaakte om het podium op te gaan. Jammer genoeg was er net één van haar danseressen uitgevallen. James offerde zich graag op om de vacature vol overgave in te vullen.

YouTube James Corden danst met Taylor Swift.