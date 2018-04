Hilarisch én schattig: de vader van Meghan Markle schoolt zich bij over Engeland MVO

10u49 0 Celebrities Wat als je bijna niets weet over het land waar je dochter plots dé belangrijkste publieke figuur van het moment is? Simpel: neem er een boek bij! Zo dacht de vader van Meghan Markle er duidelijk over. Deze week werd hij in een café gespot met een prentenboek over Groot Brittannië, en las hij een beetje bij over het land waar zijn kleine meid binnenkort het koningshuis vervoegt.

Zijn dochter is enkele maanden geleden al naar Groot Brittannië verhuisd vanuit de Verenigde Staten, maar Thomas Markle is nog niet helemaal mee met het hele gebeuren. Binnenkort trouwt dochter Meghan met de Britse prins Harry, maar wie is die snuiter eigenlijk, en hoe groot is dat koninkrijk waarover zijn grootmoeder regeert?

Het is geen geheim dat de meeste Amerikanen slechts een eerder oppervlakkige kennis hebben over Europa, en dus ook over de UK. Kan niet, zo moet Thomas gedacht hebben, als zijn dochter er binnenkort permanent verblijft - en er zelfs een waterkansje bestaat dat ze er ooit koningin wordt. Dus loste hij dat op een vindingrijke manier op: met een prentenboek over Engeland.

Met een geïnteresseerde frons en een leesbril op de neus zat vader Markle vorige week over zijn informatieve leesmateriaal gebogen. Enkele voorbijgangers legden het tafereel vast op de gevoelige plaat, en het internet looft hem sindsdien om zijn ontroerende inzet. "Geweldige man!" klinkt het. "Eentje die zich niet te goed voelt om in het openbaar uit te pluizen waar dochterlief precies uithangt."

Later op de dag verliet hij het café met het boek onder zijn arm, en een hoop extra kennis over zijn toekomstige schoonfamilie.