Hilarisch: Ellen DeGeneres krijgt lesje Nederlands Redactie

09 mei 2018

23u11

Bron: AD.nl 4 Celebrities Ellen DeGeneres heeft in haar eigen talkshow een lesje Nederlands gekregen. De Nederlandse danszusjes Norah, Yarah (12) en Rosa (10) waren in haar programma te gast om er te dansen en probeerden de presentatrice op haar verzoek ook iets bij te leren.

Voordat ze zichzelf presenteerden dankten de meisjes Ellen dat ze de kans kregen om hun danstalent te laten zien. "Ik wil je eerst heel graag bedanken dat je ons naar L.A. hebt gehaald. Het is een droom die uitkomt", zei Norah tegen Ellen. De zusjes waren dankzij haar voor het eerst in Amerika.



"Ik wil graag Nederlands leren", zei Ellen even later, waarna ze onder aanvoering van Norah, Yarah en Rosa onder meer 'hoe gaat het met je' probeerde te zeggen. Dat leverde bij het publiek vooral veel gelach op.



Norah en Yarah verschenen vier jaar geleden al op televisie in het Nederlandse RTL 4-programma Everybody Dance Now. De tweeling haalde zelfs de finale van de danstalentenjacht.

