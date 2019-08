Hij sloot 30 jaar geleden de deal van zijn leven: hoe Jack Nicholson schatrijk werd van zijn rol in ‘Batman’ TDS

20 augustus 2019

16u28

Bron: Entertainment Weekly 0 Celebrities Het is intussen exact 30 jaar geleden dat Jack Nicholson (82) in de huid kroop van The Joker, de voornaamste tegenstander van Batman, in de eerste gelijknamige verfilming van Tim Burton. Hoewel de rol later nog werd vertolkt door andere acteurs als Heath Ledger, lijkt de kans onbestaande dat zij er financieel even goed vanaf kwamen. De film bleek voor Nicholson immers de deal van zijn leven.

De 82-jarige Jack Nicholson heeft alles uit zijn carrière gehaald: beroemdheid, een heleboel prijzen (waaronder Oscars voor ‘As Good As It Gets’ en ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’), het respect van een internationaal filmpubliek, en veel rijkdom. Die heeft hij vooral te danken aan zijn rol in ‘Batman’, gezien de onderhandelingen achter de schermen hem in de loop der jaren een fortuin hebben opgeleverd. Het werd dan ook de meest lucratieve rol die Nicholson ooit wist te bolwerken.

Toen de opnamen van ‘Batman’ van start gingen, vroeg Nicholson 10 miljoen dollar. Een onmogelijke eis, want maker Tim Burton en zijn team hadden van Warner Bros. ‘maar’ 35 miljoen dollar budget gekregen om de prent in te blikken. Omdat de productie het zich niet kon veroorloven om bijna een derde van hun totale budget uitsluitend aan Nicholson te besteden, werd geopteerd voor een deal: de acteur stemde ermee in zijn salaris te verlagen naar 6 miljoen dollar, in ruil voor een vast percentage van de inkomsten en merchandising van de film.

Financieel gezien kon Nicholson geen betere deal sluiten. Volgens magazine Entertainment Weekly bracht de film wereldwijd meer dan 400 miljoen dollar op, waardoor Jack Nicholson in totaal zo’n 50 miljoen kon opstrijken. Bovendien zou dat anno 2019 overeenkomen met het dubbele, rekening houdend met de huidige inflatie op de markt.

Legendarische contract

De deal die Nicholson 30 jaar geleden heeft gesloten is intussen legendarisch geworden in Hollywood. Niet alleen vanwege de ‘voorspellende blik’ van Nicholson om te onderhandelen over het percentage, maar ook door de andere clausules die in het contract werden verwerkt. De acteur kreeg namelijk heel wat zaken geregeld waar de meeste acteurs alleen maar van kunnen dromen. Zo werd het complete opnameschema van ‘Batman’ aangepast aan het wedstrijdschema van basketbalploeg Los Angeles Lakers, omdat Nicholson een grote fan is en elke wedstrijd wilde bekijken. Daarnaast kreeg Nicholson volgens het contract de volledige controle over zijn makeup en look in de film.

Leuk detail: toen ‘Batman’ volledig was ingeblikt, legde Nicholson ruim 70.000 dollar op tafel om zijn ‘Joker’-kostuum mee naar huis te kunnen nemen. De acteur is een grote fan van superhelden, en wilde een blijvend aandenken aan zijn vertolking. Een peulschil natuurlijk, vergeleken met alle inkomsten die Nicholson wist te verzilveren.