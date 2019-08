Hij is haar beu na 22 jaar: Larry King gaat voor achtste keer scheiden TDS

21 augustus 2019

10u04

Bron: ANP 0 Celebrities Larry King is zijn zevende vrouw beu. De 85-jarige talkshowhost heeft bij de rechtbank in Los Angeles de scheiding van Shawn Southwick King aangevraagd. Dat meldt TMZ.

Het is niet de eerste keer dat Larry wil scheiden van Shawn. In 2010 diende hij ook al een scheidingsaanvraag in, maar uiteindelijk zette hij die aanvraag niet door en maakten de twee het goed.

Larry en Shawn zijn inmiddels 22 jaar getrouwd en hebben twee volwassen zonen. Als King de scheiding doorzet, zal dat zijn achtste worden. De presentator trouwde in de jaren zestig ooit twee keer met een van zijn exen. Vandaar een achtste scheiding van zijn zevende vrouw.