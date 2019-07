Hij had 170 miljoen euro, nu is hij bankroet: waar is het fortuin van Boris Becker gebleven? TDS

15 juli 2019

12u42

Bron: Bild 0 Celebrities Boris Becker zit financieel aan de grond. De situatie is zo dramatisch dat de voormalige tennisheld meer dan tachtig van zijn verdiende trofeeën en memorabilia uit zijn carrière heeft moeten laten veilen. De bekers, medailles, rackets, en horloges van de 51-jarige Duitser gingen vorige week onder de hamer en brachten een slordige 750.000 euro op. Daarmee kan Becker slechts een fractie van zijn schulden aflossen. Maar waar is de rest van zijn fortuin gebleven?

Meer dan 170 miljoen euro uitgeven op een paar jaar tijd - het klinkt wellicht zelfs voor veel rijken als een onbereikbare droom. Toch wist tennisser Boris Becker al het geld dat hij verdiende tijdens zijn glansrijke carrière te verspelen. Niemand die weet waar zijn fortuin is gebleven, velen die vragen stellen bij het feit dat Becker zelfs persoonlijke memorabilia moest verkopen bij het Britse veilinghuis Wyles Hardy om zijn schulden af te lossen. Onder de eigendommen die de Duitser te koop aanbiedt, zijn de medaille die hij kreeg als verliezend finalist op Wimbledon in 1990, een replica van de zilveren beker die juwelier Tiffany maakte voor zijn zege in de US Open van 1989 en een replica van de Renshaw Cup die hij ontving als jongste winnaar ooit van een grand slam, toen hij in 1985 op 17-jarige leeftijd verrassend Wimbledon won.

170 miljoen ‘vermist’

Maar waar is al zijn geld gebleven? Becker wist in zijn carrière een vermogen van bijna 170 miljoen euro op te bouwen. Becker won 49 toernooien in zijn carrière, waaronder drie keer Wimbledon. Als tennisheld verdiende hij tussen 1984 en 1999 meer dan 35 miljoen euro aan start- en prijzengeld. Vooral de talrijke sponsordeals met allerlei merken deden daarnaast de kassa rinkelen: 71 miljoen euro kwam er binnen door zijn naam te verbinden aan rackets en tenniskleding. Puma betaalde 14 miljoen euro voor een Boris Becker-lijn, Estusa 10 miljoen euro en het Italiaanse Lotto zelfs 32,5 miljoen euro. Als gezicht van Deutsche Bank, Coca-Cola, Mercedes, Nutella en maar liefst vier dure horlogemerken - Ebel (voor 1,1, miljoen), Seiko (3 miljoen), TAG Heuer (2,25 miljoen) en IWC - streek hij nog eens 50 miljoen euro op.

Hij wist nog meer inkomsten te verzilveren: de Duitse tennisbond gaf hem een loon van 6,5 miljoen euro, onder meer voor het spelen van de Davis Cup-landenwedstrijden. Als trainer van collega Novak Djokovic verdiende hij in drie jaar tijd een loon van 3 miljoen euro. En ook zijn optredens in de media werden goed betaald: voor een gastoptreden kreeg hij 200.000 euro van zender RTL, als expert kreeg hij 80.000 euro van Eurosport, de BBC betaalde hem 114.000 euro als Wimbledon-commentator. Voor zijn biografie ’Das Leben ist kein Spiel’ kreeg Becker ruim 500.000 euro en voor het openen van een winkel of evenement rekende hij 12.000 tot 20.000 euro aan. Alles samen nog eens goed voor ruim 3,5 miljoen euro aan extra inkomsten.

Gepluimde echtgenoot

Hoewel curator Mark Ford positief blijft en verwacht het faillissement van Boris in zes tot negen maanden af te kunnen ronden, zijn al die centen blijkbaar op. Becker werd in juni 2017 failliet verklaard omdat hij niet in staat was een schuld terug te betalen aan Arbuthnot Latham, een Britse bank voor vermogende particulieren. Maar waar liep het dan fout?

Een deel van Beckers fortuin is naar zijn exen gevloeid. Boris staat gekend om zijn heftig liefdesleven, met alle financiële gevolgen van dien. De zeer kostbare scheiding van zijn vrouw en ex-fotomodel Barbara Feltus kostte hem al de helft van zijn vermogen. Zij vond het genoeg toen bleek dat haar man een Russisch fotomodel had bezwangerd in een bezemkast van een restaurant, terwijl zij in het ziekenhuis lag om hun kind te baren. Het avontuur kostte Becker behalve zijn huwelijk zes miljoen euro en een appartement in Londen voor de Russin plus een maandelijkse oudervergoeding van 10.000 euro. En ook zijn huwelijk met de Nederlandse Lily Karssenberg liep intussen op de klippen. Hoewel daar geen financiële details over bekend zijn, moet hij ongetwijfeld alweer diep in de buidel tasten.

Miljoenen zou Becker dan weer hebben verloren aan misgelopen investeringen en deals. Hij betaalde dubieuze Nigeriaanse zakenpartners die hem in de grillige olieindustrie introduceerden grof geld, en deed nog meer rampzalige beleggingen. En ook aan zijn luxueuze levensstijl gaf de tennisser miljoenen uit: Boris leefde altijd op grote voet, en sponsorde ook zijn vier kinderen rijkelijk. Volgens zijn voormalige zakenpartner Hans Dieter Cleven is het dan ook duidelijk: Boris moet al jarenlang het ene gat met het andere dichten.