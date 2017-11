Hierdoor is 'Familie'-acteur Peter Bulckaen opeens 15 kilo afgevallen CD

Peter Bulckaen nam zichzelf begin dit jaar voor om te vermageren en ondertussen is hij al vijftien kilo kwijt.

"Niet op aanraden van een dokter, want met mijn gezondheid is alles in orde," verzekert hij. "Ik vond mezelf gewoon te zwaar. Ik speelde dus al een tijdje met het idee om af te vallen, maar het kwam er maar niet van. Tot ik samen zat met de bazen van Familie over de komende verhaallijnen van mijn personage Mathias. Hij wil zich aantrekkelijker maken voor zijn vrouw Véronique - zie het als een soort van midlifecrisis - daarom begint hij volop te fitnessen. Ik heb dan voorgesteld om dat regime wat langer vol te houden in het scenario: zo engageerde ik mij om ook effectief af te vallen en wat afgetrainder voor de dag te komen."

Personal coach

"Ik heb zelfs een personal coach onder de arm genomen. Hij geeft me oefeningen voor mijn armen en buik die ik gewoon thuis of zelfs in de wagen kan uitvoeren. Daarnaast probeer ik, als ik tijd heb, te wandelen, te lopen of te fietsen. En die man begeleidt me zelfs bij mijn voeding. Ik eet nu bijvoorbeeld zo weinig mogelijk brood en vlees, maar vooral kip, vis en slaatjes. Als ik in de wagen zit, liggen er altijd vier wortelen naast mij. Vooral het brood laten vond ik heel lastig, want ik kom uit een echte bakkersfamilie. Voor mij is er niets lekkerder dan een sneetje brood met wat boter. Die verleiding loert steeds om de hoek en elke dag is dus nog een strijd. Maar toch hoop ik dit de rest van mijn leven vol te houden. Als ik het resultaat in de spiegel zie, geeft me dat wel de kracht om te volharden. Ook al zondig ik heel af en toe." (lacht)