Hier voelt 'Wonder Woman' Gal Gadot zich onzeker over MVO

12u09 0 Photo News Celebrities Gal Gadot (32) mag dan de rol van 'Wonder Woman' vertolken, toch heeft ze naar eigen zeggen zwakke kantjes. Waar ze zich het meest onzeker over voelt? Haar Engels.

Hoewel ze in de film ook Engels spreekt, voelt ze zich er nog niet helemaal goed bij wanneer het op interviews aankomt. Gadot is een Israëlische actrice, en haar moedertaal is Hebreeuws.

"In het Hebreeuws kan ik iedereen onder tafel praten. Ik weet goed wat ik wil zeggen, en heb de woordenschat om dat hard te maken. Ik lees ook heel graag en heel veel, en daar heb ik veel uit bijgeleerd wanneer het op spraak aankomt. Maar wanneer ik Engels spreek... dan maakt het niet uit hoeveel ik lees, ik maak gewoon een lijstje van woorden die ik graag gebruik, en dat is het. Het zit nog niet in mijn DNA."

Gelukkig past haar accent goed bij de exotische 'Wonder Woman', al kijkt ze in de toekomst ook uit naar andere rollen. "Als het verhaal maar goed zit, weet je? Ik zou alle genres wel eens willen proberen, want ik weet nog niet exact wat ik het liefst doe. Maar 'Wonder Woman' spelen voor de rest van mijn leven? Nee, dat gaat natuurlijk niet."