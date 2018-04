Hier is hij dan: Sylvie Meis toont haar nieuwe vriend KDL

04 april 2018

04 april 2018

Nergens beter dan de stad van de liefde om op citytrip te trekken met je nieuwe vriend, moet Sylvie Meis (39) gedacht hebben. Het Nederlandse model liet er Sander voor het eerst aan de camera's zien.

Begin maart, zo'n vier maanden nadat de Sylvie Meis haar verloving verbrak met Charbel Aouad, werd verteld dat de ex-vrouw van de Nederlandse voetballer Rafael van der Vaart een nieuwe vriend had. De man in kwestie was volgens de Duitse pers een Nederlandse arts zijn die in Duitsland werkt en Sander heet. Volgens hen had Sander al zijn social media-accounts verwijderd om er zo voor te zorgen dat hij niet meteen gevonden zou worden door de pers, maar nu lijkt het erop dat de twee er wel klaar voor zijn om hun liefde aan iedereen te tonen. Tijdens een tripje naar Parijs lieten ze zich namelijk erg makkelijk fotograferen.