Hier is het bolle buikje van Eva Longoria KDL

16u11 0 Photo News Celebrities Sinds Eva Longoria (42) vorige week bekend maakte dat ze haar eerste kindje verwacht met haar man José Baston kijken fans uit naar de eerste foto's van haar bolle buikje. En die zijn er nu.

De actrice is ondertussen zo'n vier maanden zwanger van een zoontje en haar buik begint dus stilaan wat dikker te worden. De foto's van haar bolle buikje werden gemaakt tijdens een vakantie in Miami. Eva en José genoten er samen van boottochtjes en etentjes, en vertoefden meestal in het gezelschap van een aantal vrienden.

Eva en José trouwden in mei 2016 in het Mexicaanse Acapulco nadat ze al drie jaar samen waren. Eerder was de 'Desperate Housewives'-ster getrouwd met Tyler Christopher en Tony Parker. José heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk en wordt dus voor de vierde keer vader. Voor Eva wordt het haar eerste kindje.

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News