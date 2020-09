Hier haalden Ed Sheeran en Cherry de mosterd voor hun babynaam (en ze zijn niet alleen) SDE

02 september 2020

09u46 0 Celebrities Dinsdag kondigden Ed Sheeran (29) en z'n echtgenote Cherry Seaborn (28) aan dat ze de Dinsdag kondigden Ed Sheeran (29) en z'n echtgenote Cherry Seaborn (28) aan dat ze de trotse ouders geworden waren van een eerste dochtertje. Het meisje kreeg de naam Lyra Antarctica mee. Maar waar haalden Ed en Cherry hun inspiratie?

Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Zo heet het dochtertje van Ed Sheeran en z'n echtgenote Cherry Seaborn voluit. Een hele mondvol, en vooral: een erg bijzondere naam. The Mirror ging dan ook op onderzoek uit om te ontdekken waar het koppel z'n inspiratie haalde.

De voornaam van het meisje zou verwijzen naar een personage uit de boekenreeks ‘His Dark Materials’ van Philip Pullman. Sheeran is uitgesproken fan van de boeken en noemde ze al “het mooiste liefdesverhaal dat ooit verteld is.” Volgens de auteur verwijst de naam Lyra trouwens naar enkele hymnen (Lyra Davidica) en betekent het ‘harp van David’.

Maar wat met Antarctica? De voor de hand liggende verklaring lijkt op dit moment ook de juiste te zijn: het meisje werd verwekt op de Zuidpool. The Mirror wist namelijk een foto op te duikelen die genomen is in december, precies negen maanden geleden, toen Ed en Cherry een bezoekje brachten aan Antarctica.

Ed en Cherry zijn niet de enige beroemdheden die hun kind(eren) vernoemd hebben naar een plaats. Ook deze celebs haalden inspiratie op de landkaarten.

De Beckhams

In 1999 verwelkomden David en Victoria Beckham hun eerste zoon, Brooklyn. Naar verluidt niet vernoemd naar de plek waar hij verwekt werd, maar wel naar de plek waar het koppel ontdekte dat ze een kindje verwachtten. “We bedachten de naam Brooklyn in Marbella”, schrijft Victoria in haar autobiografie. “We wisten al dat het een jongen was, en ik wist dat hij voetballer zou worden, dus het moest een beetje een mannelijke naam zijn. Ik vond Brooke altijd erg mooi, en daarom dachten we plots aan Brooklyn. Ik ben altijd fan geweest van de plaats - het is erg multicultureel, erg geaard. En pas achteraf besefte ik hoe toepasselijk het was, want in New York ontdekte ik dat ik zwanger was, en hier kwam David heen na de World Cup."

Ron & Cheryl Howard

Ron en Cheryl Howard (regisseur en acteur) kozen er bewust voor om hun drie kinderen naar de plek waar ze verwekt werden, te vernoemen. Dochter Bryce Dallas Howard (‘The Help’, ‘Jurassic World’) kwam er nog vrij goed vanaf, met een verwijzing naar de Texaanse stad. Maar voor haar broer en zussen draaide het minder goed uit, vertelde ze in een interview. “De regel is dat onze naam verwijst naar waar we verwekt zijn, walgelijk", lachte ze. “Voor mij is het een stad. Voor mijn zussen (een tweeling, red.) een hotel: Carlyle. De tweede naam van mijn broer is Cross, naar de plek waar we woonden. Dat was de straat waar ons huis stond. Mijn vader grapte altijd: ‘Ik wilde hem niet ‘achterbank van de Volvo’ noemen.’ Stop!”

Nick Cannon & Mariah Carey

Je zou denken dat Nick Cannon en Mariah Carey hun zoontje Moroccan vernoemden naar - wel ja - Marokko, maar dat klopt niet. Eigenlijk is de tweelingbroer van Monroe vernoemd naar een kamer in het appartement van Mariah, de ‘Moroccan Room’. Het was daar dat Nick Mariah ten huwelijk vroeg in 2008. Drie jaar later werd de tweeling geboren.

Michael Jackson

De oudste dochter van Michael Jackson en Debbie Rowe werd in april 1998 geboren. Ze noemden haar Paris. En ja, dat komt wel degelijk omdat het meisje in de Franse hoofdstad verwekt is.

Alicia Keys & Swizz Beatz

In oktober 2010 beviel Alicia Keys van een zoontje, Egypt. Niet omdat hij er verwekt is, wel omdat de zangeres een reis naar het land ondernam die haar leven veranderde. “Er waren heel veel dingen die moesten veranderen", zegt ze daarover. “Ik had toen nog niet zoveel ervaring, dus ik was een inzinking nabij. Dus ging ik alleen naar Egypte. (...) Het was zo krachtig. Erg Cleopatra. Toen we ontdekten dat ik zwanger was, zei m'n echtgenoot: ‘Je tijd in Egypte was zo belangrijk voor je. Dat heeft je leven veranderd. Zou dat geen geweldige naam zijn?’” En zo geschiedde.

Kim Kardashian & Kanye West

Kim Kardashian en Kanye West kiezen wel vaker voor - ahum - originele namen, denk maar aan North of Saint. De naam van Chicago - hun derde kindje dat in 2018 via draagmoeder ter wereld kwam - is ook speciaal. Die verwijst naar de Amerikaanse stad, waar papa Kanye geboren werd, verklapte een bron aan Us Weekly.

Jimmy Fallon & Nancy

Het dochtertje van Jimmy Fallon en z'n vrouw Nancy heet Winnie. En dat is geen verwijzing naar Winnie the Pooh, maar wel naar Lake Winnipesaukee in New Hampshire. Fallon gaat er erg graag op vakantie, én het is de plek waar hij z'n vrouw Nancy ten huwelijk vroeg. Maar omdat Winnipesaukee nogal een mond vol is, kortten haar ouders de naam af tot Winnie.