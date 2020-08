Het zoveelste incident: ex-vriend van George Michael opgepakt na gewelddadige aanval TDS

18 augustus 2020

09u33

Bron: The Sun 2 Celebrities Het gaat (nog steeds) niet goed met Fadi Fawaz (47), de toenmalige partner van de in 2016 overleden zanger George Michael. Fadi werd gearresteerd nadat hij afgelopen vrijdag geparkeerde wagens vernielde met een hamer in Londen. Bij het incident raakten een Mercedes, BMW en Toyota Auris beschadigd, bij Fawaz werden tijdens een fouillering drugs en een mes gevonden.

Vier jaar na de dood van George Michael is het leven van Fadi Fawaz op een puinhoop uitgedraaid. Hij werd na aanhoudende ruzies door de familie van de overleden zanger uit diens riante villa in Londen gezet en zou sindsdien op straat leven. “De familie van George en hun team van advocaten hebben me in de steek gelaten”, liet Fadi zijn omgeving eerder weten op Facebook. “Daarom slaap ik nu noodgedwongen op straat in plaats van in mijn huis.’’ Fawaz zei dat hij nog een tijdje in een hotel verbleef, maar dat hij die kosten niet lang kon dragen.

Fawaz maakt echter amok en zorgt voor overlast op straat. Volgens buurtbewoners werd hij de afgelopen dagen verschillende keren gezien en zou hij de auto’s met een hamer hebben aanvallen toen hij op zoek was naar een nieuwe slaapplaats. “Hij zag eruit alsof hij een ruig leven had geleefd en het is moeilijk te geloven dat dit de ex van George Michael is”, zeggen getuigen in The Sun. “Ik hoorde alle ophef en zag hem pas toen de politie reeds gearriveerd was. Ik herkende hem van foto’s waarop hij met George staat. Hij heeft duidelijk hulp nodig. George’s familie had hem nooit zo moeten laten vallen.”

Negatieve spiraal

Fawaz werd opgepakt, maar werd intussen alweer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Het is nog maar de vraag of hij ooit zal kunnen ontsnappen aan de negatieve spiraal waarin hij terecht is gekomen. Fadi Fawaz zou mentaal niet stabiel zijn, en zou steeds in de slachtofferrol kruipen. Fawaz was sinds 2009 samen met George Michael, maar sinds de dood van de zanger lijkt hij maar geen nieuw geluk te kunnen vinden.

Fawaz reageerde ook woest op het feit dat hij niet vermeld stond in het testament van George. Hij kon geen enkele aanspraak maken op het vermogen van de zanger, dat op ruim 100 miljoen euro werd geschat. Fawaz raakte verbitterd en spuwde meermaals publiekelijk zijn gal, met alle negatieve gevolgen van dien. Zo ontspoorde zijn woede vorig jaar: hij besloot een deel van het dak van de villa van George Michael, die zo’n vijf miljoen waard is, eigenhandig te slopen. Fawaz, overigens een voormalige kapper, werd gearresteerd en hem werd de toegang tot de riante woning ontzegd. Sindsdien weet hij niet waar - en vooral: bij wie - hij nog terecht kan.

George Michael stierf op kerstdag 2016 in zijn huis in Goring-on-Thames, op 53-jarige leeftijd. Onderzoek naar de doodsoorzaak wees destijds uit dat Michael een natuurlijke dood stierf. De zanger leed aan een verzwakt hart en een vervette lever, volgens een van de betrokken lijkschouwers, Darren Salter.

