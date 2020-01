Het turbulente liefdesleven van Pamela Anderson: vijf huwelijken en een relatie met een monster SDE

23 januari 2020

Eerder deze week verklapte Pamela Anderson (52) dat ze voor de vijfde keer in het huwelijksbootje gestapt is, met haar jeugdliefde Jon Peters (74). Dat de 'Baywatch'-actrice er al een turbulent liefdesleven heeft opzitten, is wel het minste wat je kan zeggen. Een terugblik.

Tommy Lee

In 1995 viel Pamela als een blok voor Tommy Lee, de drummer van Mötley Crüe. De passie was zo groot, dat de actrice amper vier dagen na hun eerste ontmoeting al in het huwelijksbootje stapte. En dat die passie ook nog aanwezig was tijdens hun huwelijksreis kon de hele wereld zien toen een sekstape - gemaakt op vakantie - werd gestolen en op het internet belandde. Pamela en Tommy kregen samen twee kinderen: Brandon en Dylan. In 1998 werd de muzikant echter gearresteerd wegens mishandeling. Uit verslagen bleek dat hij Pamela geschopt had terwijl ze Dylan in haar armen hield. De actrice hield aan het incident blauwe plekken en een gescheurde vingernagel over. Bovendien was ze ook doodsbang dat hij haar zoons iets zou aandoen. Tommy moest zes maanden naar de cel, en de twee scheidden nog dat jaar. Toch bleven ze elkaar steeds opnieuw opzoeken. In 2008 zei Tommy over die knipperlichtrelatie: “We hebben het al 800 nieuwe kansen gegeven. Dit is de 801ste keer, Pamela en de kinderen wonen weer bij me in.” Maar ook die finale poging was geen lang leven beschoren.

Kid Rock

Tussen de verhoudingen met Tommy Lee door vond Pamela in 2006 de tijd om met zanger Kid Rock te trouwen. Die was door het dolle heen dat de rondborstige actrice ja zei: “Pam is de fantasie van elke man. Daarom wilde ik geen tijd verliezen en het gevaar lopen haar binnen de kortste keren kwijt te spelen”, klonk het. Maar in 2007 ging het koppel toch uit elkaar, naar verluidt vanwege de film ‘Borat’. Hoofdrolspeler Sacha Baron Cohen legde uit dat Pamela’s gastrol Kid Rock niet echt kon bekoren: “Ik vroeg haar wat ze van de film vond, en ze sms’te terug dat ze ging scheiden. Ik antwoordde: ‘Waarom?’ En zij zei: ‘Vanwege de film.’ Ik dacht dat het een grapje was, maar enkele weken later zijn ze dan gescheiden.”

Rick Salomon

In 2007 verklapte Pamela in de ‘Ellen DeGeneres Show’ dat ze verloofd was met gokker Rick Salomon. Volgens de actrice viel ze voor hem nadat hij een regeling trof om haar gokschuld van 250.000 dollar te vereffenen. “Ik heb mijn pokerschuld betaald met seksuele gunsten en ik werd verliefd", vertelde Pamela. “Het is zo romantisch.” Later dat jaar trouwden ze (uiteraard) in Las Vegas, maar amper tien weken later vroeg de actrice de scheiding aan. Allebei wilden ze dat het huwelijk vanwege fraude nietig verklaard zou worden. Maar de liefde bleek te sterk. In 2014 kondigde Pamela aan dat ze opnieuw met Rick getrouwd was. Al bleef het sprookje ook toen niet duren, want datzelfde jaar liet ze weten weer te gaan scheiden. In 2015 was de breuk rond.

Adil Rami

Geen huwelijk, maar wel een lange relatie én een verloving. Sinds 2017 was Pamela samen met Adil Rami, een 33-jarige voetballer. Samen woonden ze in Zuid-Frankrijk, maar in 2019 kwam hun relatie abrupt tot een einde. De ex van Adil zou Pamela gecontacteerd hebben en haar de ogen geopend hebben. “Ik ben zo blij dat ik zijn ex gesproken heb”, schreef ze op sociale media, terwijl ze Adil ook een ‘monster’ noemde. “Mijn god. Hij heeft ook tegen haar gelogen over alles. Zij is ook in shock en erg verdrietig. Het is het bewijs dat ik door moet gaan met mijn leven. Hij kan ons geen pijn meer doen.” Pamela omschrijft Adil ook als een controlefreak. “We waren elke dag samen, tenzij ik weg was voor mijn werk. Dat was altijd lastig, want hij vertrouwde me niet. Hij was altijd erg onzeker. Hij wilde me steeds bij zich hebben of me in de gaten houden. Ik deed alsof dit normaal was.” En ook: “Ik voel me gebruikt. Bedrogen en verdrietig. Ik had beter moeten weten. (...) Ik heb al tien keer geprobeerd om bij hem weg te gaan. Iedere keer zei hij dat hij dood zou gaan zonder me en dat hij in therapie zou gaan. (...) Hij heeft ons allemaal teleurgesteld. Mijn familie. Mijn zoons. Mijn vrienden.”

Jon Peters

Meer dan dertig jaar geleden begon Pamela voor de eerste keer een relatie met haar kersverse echtgenoot Jon Peters, maar pas de afgelopen maanden gaven ze hun relatie een tweede kans. “Er zijn overal mooie meisjes", vertelde filmproducent Jon. “Ik kon kiezen wie ik wilde, maar gedurende 35 jaar wilde ik alleen maar Pamela. Ze maakt me gek - op een goede manier. Ze inspireert me. Ik bescherm haar en behandel haar zoals ze verdient.” Ook voor Jon is het zijn vijfde huwelijk. In 1966 scheidde hij van zijn eerste vrouw Henrietta Zampitella. Met zijn tweede vrouw, de Oscargenomineerde actrice Lesley Ann Warren heeft hij een zoon gekregen. Dat huwelijk strandde in 1977. Uit het huwelijk met zijn derde vrouw, Christina Forsyth-Peters, heeft hij twee dochters. In 2001 trouwde hij met Mindy Peters, waarmee hij ook een dochter heeft. De man was ook nog lang samen met zangeres Barbra Streisand. Benieuwd of hij nu uiteindelijk de ware blijkt voor Pamela.