Het tragische levensverhaal achter de glitter en glamour: Britney Spears, 20 jaar na 'Oops, I Did it Again'

19 mei 2020

12u00 0 Celebrities ‘Oops, I Did it Again’ wordt 20 jaar. De single die een piepjonge Britney Spears in 2000 naar de top van de wereldwijde hitparades zou katapulteren, maar die later in haar leven ook het hoongelach tijdens haar diepste dalen zou versterken: ‘Oeps, ze maakte alwéér een fout!’ Maar wie kon het haar eigenlijk kwalijk nemen? Een gestolen kindertijd, familieproblemen, een zware depressie... Als je onder het laagje glitter kijkt, zag het leven van Britney er helemaal niet zo rooskleurig uit.

De meeste fans herinneren zich ongetwijfeld nog dat Britney haar carrière begon als kindsterretje bij Disney Channel, als één van de hoofdrolspelers in de reboot van ‘The Mickey Mouse Club’. Hoewel ze daar een portret neerzette van een ‘All American Sweetheart’ met een doodnormale familie, zag haar échte gezinsleven er wel even anders uit. Haar vader, Jamie Spears, worstelde namelijk met een alcoholverslaving. Een stabiele thuissituatie heeft Britney dus nooit gekend.

Niet lang na de release van die bewuste hitsingle ‘Oops, I Did it Again’, besloten haar ouders om te scheiden. “Mijn moeder en vader kunnen niét door één deur”, zei een achttienjarige Britney daarover in een interview. “Dus het is beter zo. Ze vlogen elkaar al in de haren, toen ik nog een baby was. Ik zou willen dat dit tien jaar geleden al was gebeurd.”

Druk van buitenaf

Tijdens haar tienerjaren werd pas duidelijk hoe groot het potentieel van Britney was. Na monsterhits als ‘Baby, One More Time’ (ze was pas 16 toen ze die eerste single inblikte) en ‘Oops I Did it Again’ lag de wereld aan haar voeten. Zowel haar ouders als haar management roken geld en pushten haar om steeds harder te werken. Britney leek het naar haar zin te hebben op het podium, maar in feite had ze geen keus. Ze was als kind al op een voetstuk geplaatst en moest nu leren roeien met de riemen die ze had. Haar imago - lees: alles wat ze droeg, zei of deed - werd bewaakt door een geoliede machine van adviseurs en managers. Zelfs haar eigen ondergoed mocht ze niet zelf kiezen. Het doel was om Britney zo lang mogelijk een mooie, jonge, onschuldige doch uitdagende popdiva te doen blijven. “Wees gewoon jezelf” is een zin die zij, in tegenstelling tot andere jongeren van haar leeftijd, nooit te horen kreeg.

Vreemd, gezien Britney regelmatig aangaf dat ze twijfelde aan haar carrièrepad. “Ik ben een heel verlegen meisje”, zei ze destijds. “Ik weet niet of ik wel een popster zou moeten zijn, net omdat ik zo verlegen ben. Ik kan niet tegen al die aandacht. Ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan...”

Vanaf haar zestiende kreeg ze elke dag slechts één uur rustpauze, omdat haar agenda zo druk in elkaar zat. Van hobby’s of tijd met vriendinnen was er al helemaal geen sprake. Ze moest de belichaming worden van een typisch Amerikaans buurmeisje, maar ironisch genoeg veranderde dat haar in een ‘alien’ die niet eens wist hoe een gewoon leven eruitzag.

Enkele danstrainers die met haar werkten lieten achteraf blijken dat ze zich zorgen maakten. “Britney had constant nood aan de goedkeuring van anderen, vooral van haar ouders. Het was opletten dat we niet té veel van haar zouden vragen, want ze zou zich létterlijk kapot werken. Ze zou dansen tot ze instortte.”

Geen weg terug

Op haar 19de was er geen twijfel meer mogelijk: Britney was the next big thing. Haar naam zou de geschiedenis ingaan. “Ik ben heel dankbaar voor alles”, knikte ze in een tv-interview uit 2001. “Maar weten dat je beroemd bent en dat je dat niet meer om kan draaien... Ja, dat vind ik een heel vreemde gedachte.”

Na haar twintigste ging dat meer en meer aan haar knagen. “Ze droomde van een leven waarin ze doodleuk naar Starbucks kon wandelen voor een koffie, zonder per meter tientallen keren aangeklampt te worden. Maar ze wist dat dat nooit meer zou lukken. De buitenwereld was een constante bron van onrust.”

Justin Timberlake

Het was dan ook geen verrassing dat de Amerikaanse pers zich als een bezetene stortte op haar liefdesleven, dat intussen werd beschouwd als onderdeel van het publieke domein. In de vroege jaren 2000 waren Britney en niemand minder dan Justin Timberlake hét powerkoppel van de showbizz-wereld. Maar toen ze in 2002 uit elkaar gingen, keerde de media zich tegen haar. Overal stond geschreven dat ze Justin had bedrogen, ook al kon niemand dat bewijzen. “Ik denk dat iedereen zijn eigen versie van het verhaal aan zichzelf vertelt”, aldus Britney over haar ex. “Om zich beter te doen voelen.”

Maar het publiek wilde er niets van weten. Haar populariteit kende een ongeziene duik na dat moment. De constante negativiteit in de media eiste zijn tol, en Britney begon zich steeds slechter te voelen in haar vel. Dan ging het een eerste keer mis.

Kevin Federline

In 2004 trouwde Spears spontaan met een oude vriend in Las Vegas. Nog geen 45 uur later liet ze haar huwelijk al nietig verklaren. Later in datzelfde jaar probeerde ze het nog eens, dit keer met danser Kevin Federline. Een verbintenis die iets langer duurde: twee jaar. Hoewel ook dit huwelijk gedoemd was om te mislukken, bracht het Britney wél haar twee zoontjes: Sean Preston en Jayden James. “Ik denk dat ik getrouwd ben voor alle verkeerde redenen”, zei ze na de breuk. “Niet perse omdat ik iets deed waarvan ik wist dat het me gelukkig zou maken, of omdat ik verliefd was. Ik was meer verliefd op het idéé van een huwelijk.”

De relatie eindigde in 2006, en de scheiding ging gepaard met een verhitte voogdijstrijd over hun kinderen. De rechter vertrouwde Britney niet, omdat ze al een paar keer was betrapt onder invloed van drank en drugs. Uiteindelijk moest zij Kevin 20.000 dollar (18.300 euro) per maand aan alimentatie betalen.

Breakdown

Dit alles leidde naar hét popcultuurmoment van de nillies: Britney’s fameuze breakdown in 2007. De scheiding was pas rond, en om het erger te maken stierf ook één van haar naaste familieleden. Verwikkeld in een zware depressie en een aanhoudend drank- en drugsprobleem, wist ze niet meer welke kant haar leven uitging. In een opwelling trok ze naar de kapper, waar ze vroeg of ze zichzelf kaal mocht scheren. “Toen we haar vroeger waarom, was ze heel duidelijk", aldus de eigenaar van de zaak. “Ze zei: ‘Ik wil niet dat mensen mij nog aanraken. Ik ben het spuugzat dat iedereen me altijd aanraakt.’”

Wat volgde was een periode van opnames in afkickcentra, afgewisseld door onverantwoord gedrag. Zo viel ze een man in een auto aan met een paraplu, nadat de paparazzi weigerden om haar met rust te laten. Ze werd daarnaast ook opgepakt voor vluchtmisdrijf, waarna bleek dat ze onderweg was zonder rijbewijs. Die nieuwe feiten zorgden voor een harde beslissing in de rechtbank: Britney verloor de voogdij over haar zoontjes.

Volmacht

In 2008 werd ze nog verder vernederd. De rechtbank was van oordeel dat Britney’s vader - Jamie Spears, die vroeger zelf aan de drank zat maar op dit punt al vele jaren weer nuchter was - bewindvoerder moest worden. Een soort volmacht die hem in staat stelde om al de financiële beslissingen voor zijn dochter te nemen. Een maatregel die normaal gezien enkel werd gebruikt bij oudere mensen met fysieke of mentale beperkingen. Britney verloor dus nog méér controle over haar leven.

‘Leave Britney alone’!, zou je bijna zeggen, maar de ster ging uiteindelijk akkoord met de beslissing. Haar familie kon haar ervan overtuigen dat dit het beste zou zijn voor haar zoontjes. Haar geld moest beschermd worden, zodat ze hen naar goede scholen kon sturen. Volgens hen was Britney op dat moment mentaal niet in staat om doordachte financiële keuzes te maken.

#FreeBritney

Die hele situatie resulteerde echter in een netelige rechtszaak waarin Britney enkele jaren - en bezoekjes aan de rehab - later haar vrijheid probeerde terug te winnen. Iets waar het publiek haar in kon volgen: ze is weer op het rechte pad, dus waarom ook niet? De #FreeBritney-beweging werd een hit op sociale media. Jammer maar helaas, tot op de dag van vandaag is het bewindvoerderschap nog steeds van kracht.

Correcte keuze of niet? Daar bestaat veel controverse rond. In 2019 werd Britney nog opgenomen in een psychiatrische instelling, en vele fans geloven dat ze daar niet vrijwillig was. Alweer werd Twitter overspoeld door de ‘Free Britney’-hashtag. Haar vader verloor kort daarop het bewind over zijn dochter. Niet omdat hij haar gedwongen liet opnemen, maar omdat Kevin Federline aangifte deed bij de politie, toen zoon Sean bekende dat het tot een handgemeen kwam met zijn grootvader na een ruzie. Vader Spears werd een contactverbod met zijn kleinkinderen opgelegd, en de volmacht ging naar Jodi Montgomery, een ervaren bewindvoerder voor celebrities.

Eén van Britney’s exen, David Lucado, deed zijn duit in het zakje over die hele situatie: “Als mensen haar interacties met haar kinderen konden zien, dan zouden ze geen seconde twijfelen of ze geschikt was om voor hen te zorgen. Britney is in de eerste plaats een fantastische moeder.”

Nieuwe liefde, rustig leven

Het jaar 2020 mag op vele vlakken dan een teleurstelling zijn, voor Britney (38) betekent het ook licht aan het eind van de tunnel. Vandaag is Britney dichter dan ooit bij dat rustige leventje buiten de spotlights. Haar mentale gezondheid zit goed en ook fysiek ziet ze er fantastisch uit.

Natuurlijk kan het niet altijd van een leien dakje lopen: drie maanden geleden brandde Britney per ongeluk haar eigen sportzaal nog af. Volgens de zangeres had ze twee kaarsen in haar ‘gym’ staan, en dat liep niet goed af. Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk, maar Britney liet wel weten dat er niemand gewond was geraakt bij de brand. “Ik liep langs de deur en er waren opeens allemaal vlammen. Godzijdank ging het brandalarm snel af en hoera, iedereen bleef ongedeerd.” Door de brand heeft Britney nog slechts twee fitnesstoestellen over, maar daar zit de 38-jarige niet mee. “Ik sport eigenlijk toch liever buiten”, laat ze weten. “Het had veel erger kunnen zijn, dus ik ben dankbaar.”

Bovendien heeft ze een nieuwe vriend, Sam Asghari (26), die haar naar eigen zeggen “neemt zoals ze is”. Volgens vrienden van het koppel zou Britney zelfs erg graag een kindje met hem willen. Alleen moet ze voorlopig dus nog de toestemming van haar bewindvoerder hebben om te trouwen of om kinderen te krijgen. In augustus komt haar zaak over het bewindvoederschap opnieuw voor, en deze keer zien haar kansen om te winnen er goed uit. “Na meer dan twintig jaar te hebben geworsteld komt het eindelijk goed”, aldus een vriend van de zangeres. “Ik kan me niemand indenken die het méér verdient.”