Het succesverhaal van Simon Cowell: de man die One Direction en Kelly Clarkson ontdekte, blaast 60 kaarsjes uit KD

07 oktober 2019

16u00 0 Celebrities Iedereen kent hem, maar bijna niemand weet hoe Simon Cowell zijn plaatsje tussen de wereldsterren wist te verzilveren. Het meest gevreesde jurylid uit de ‘Got Talent’-franchise blaast vandaag 60 kaarsjes uit. Het ideale moment om terug te blikken op een roemrijke carrière.

Zijn tv-carrière begon als jurylid in ‘Pop Idol’, een populaire talentenjacht uit 2001. Sindsdien maakte hij furore als het strengste onderdeel van vele jury’s in onder andere ‘X Factor’, ‘America’s Got Talent’ en ‘Britain’s Got Talent’. Hij lag er mee aan de basis van de carrières van onder andere Susan Boyle, Kelly Clarkson, Harry Styles en Camila Cabello. Die laatste twee werden door Simon gekoppeld aan de andere leden van de muzikale succesgroepen One Direction en Fifth Harmony.

Voor Simon begon zijn succesvolle carrière - in tegenstelling tot de reeds genoemde artiesten - niet in een tv-studio. Voor hij furore maakte op het kleine scherm, werkte hij in de jaren ‘80 in een klein postkamertje van EMI Music Publishing. Die start kreeg hij dankzij z'n vader, Eric, die er een behoorlijke rang had en zo z'n zoon aan de bak kon helpen. Na de nodige ervaring opgedaan te hebben, stampte Simon z’n eigen platenlabel uit de grond, zij het zonder succes. Met Fanfare Records, het label dat hij wat later oprichtte, lukte het wel. Een van de eerste grote hits waar het label mee uitpakte was ‘So Macho’ van z’n goede vriendin Sinitta. Helaas voor Simon ging het bedrijf uiteindelijk ten onder, hij werd net niet bankroet verklaard. De Brit gaf zich echter niet gewonnen en lanceerde S Records. In 1995 scoorde hij met ‘Unchained Melody’ van het duo Robson & Jerome. Het werd dat jaar de bestverkopende single in het Verenigd Koninkrijk. Het album dat daarop volgde ging datzelfde jaar ook zo vaak over de toonbank dat het op kop stond. Simon Cowell verklaarde zelf dat hij miljonair werd door het hippe muzikale duo.

Nadat hij meerdere successen op z'n naam had staan, voelde hij zich sterk genoeg om het tv-format Pop Idol te pitchen bij naamgenoot Simon Fuller, de man achter de populaire Britse meidengroep Spice Girls. Samen probeerden ze een tv-zender voor hun kar te spannen en zo geschiedde het begin van een glansrijke tv-carrière. Simon pakte het tv-avontuur slim aan: de beste talenten uit de wedstrijd kregen een contract bij z'n platenlabel. Zo kon hij twee keer langs de kassa passeren. Ook bij z’n latere tv-formats paste hij die truc toe. Onder meer Camila Cabello, Susan Boyle, Louis Tomlinson, Grace VanderWaal, Lauren Jauregui en Courtney Hadwin zitten daardoor nog altijd bij Syco, het huidige label van de steenrijke Europeaan. Door die wereldsterren te ontdekken en aan zich te binden, blijft hij ook zelf relevant. Zelf beschikt hij niet over hun talenten, maar zonder hem krijgen ze de kans niet om uit te blinken in waar ze goed in zijn. En Simon zorgt er ook op een andere manier voor dat hij relevant blijft: door zelf tv-formats te bedenken. Zo draaft hij telkens weer als jurylid op en verzekert hij ook in de toekomst z’n plaats tussen de sterren.