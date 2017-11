Het sprookje van 'Wham' lid Andrew mocht niet blijven duren Na 25 jaar breekt hij met zijn vriendin MVO

Ex-'Wham' lid Andrew Ridgeley (54) zet na 25 jaar een punt achter zijn relatie met Bananarama zangeres Keren Woodward (56). Gelukkig zit er geen haar in de boter, de twee zijn gewoon uit elkaar gegroeid, zo zegt Andrew zelf.

"We zijn nog steeds goede vrienden, dus we zien elkaar af en toe nog. Er is geen gebrek aan affectie ontstaan na onze breuk."

Keren is in augustus al verhuisd naar Londen, een eind weg van hun liefdesnest in Cornwall. Toch houdt ook zij vol dat er geen sprake is van ruzie. "Ja, we zijn onze eigen weg gegaan. Dat gebeurt jammer genoeg wel eens met relaties. Maar we spreken nog regelmatig met elkaar. Andrew komt zelfs naar een heleboel optredens van onze Bananarama tour kijken."

Andrew en Keren waren samen sinds de vroege jaren '90, toen 'Wham!' al in het verleden lag. Het koppel ging in 2015 al een keertje uit elkaar, maar probeerden het al snel nog eens opnieuw. Nu blijkt echter dat de poging om hun relatie te redden tevergeefs was, en ze beter af zijn als vrienden.

