Het regent kritiek op Lana Del Rey: "Waarom vergelijk je jezelf met succesvolle zwarte vrouwen?"

22 mei 2020

07u55 0 Celebrities Gisteren haalde Lana Del Rey uit naar Beyoncé, vandaag moet ze daar de gevolgen van dragen. De zangeres deed uitschijnen dat de pers haar slechter behandelde dan bijvoorbeeld Ariana Grande en Camila Cabello. “Zij zingen over seks, ik zing over verliefd zijn”, klonk het. Nu krijgt ze kritiek over haar grove uitspraken. “Vind je het niet een béétje gek dat je jezelf vergelijkt met gekleurde vrouwen?”

Lana was het zat dat ze negatieve commentaar kreeg over haar muziek. In één van haar liedjes zou ze huiselijk geweld ophemelen. Volgens luisteraars zette ze de vrouwenemancipatie daar eigenhandig vijftig jaar mee achteruit. “Dat doe ik niet”, schreef Lana gisteren in een aangebrande post op Instagram. “Ik ben gewoon een glamoureus persoon die soms onderdanig is in een relatie, en die schrijft over haar eigen werkelijkheid.”

“Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi b, Khelani en Nicki Minaj en Beyoncé hebben nummer 1 singles gehad met liedjes over sexy zijn, geen kleren dragen, neuken en bedriegen, dus mag ik dan alsjeblieft teruggaan naar zingen over verliefd zijn? Zelfs als de relatie niet perfect is?”, haalde ze uit naar andere zangeressen. “Ik ben het zat dat ze altijd met het vingertje naar mij wijzen.”

Een foto die is geplaatst door Lana Del Rey (@lanadelrey) op 21 mei 2020 om 09:26 CEST

Toondoof

Maar dat is precies wat mensen blijven doen, want haar uithaal valt niet in goede aarde. Volgens velen zijn Lana’s verzuchtingen nogal toondoof. “Op zich zouden haar uitspraken niet zó erg zijn als ze zichzelf niet vergelijkte met een reeks succesvolle, gekleurde vrouwen, alsof Lana slechter behandeld wordt door de media dan zij. Want dat is absoluut niet waar”, zo schrijft de Britse activiste Shon Faye.

“Men dreigde ermee Beyoncé te lynchen omdat ze durfde zingen over politiegeweld. Ariana kreeg doodsbedreigingen omdat haar ex-vriend zelfmoord pleegde, ook al was dat niet haar schuld. Men dreigde ermee Kehlani te doden of te verkrachten omdat ze een expliciet break-up-liedje schreef. Alle vrouwen die Lana aanhaalde zijn door de hel gegaan”, wijst een andere Twitteraar uit.

“Vind je het niet vreemd dat je alleen de zwarte vrouwen aanhaalt, die Urban-muziek en R&B maken, een heel ander genre dan jij?”, stelt iemand zich vragen. “Waarom niet Taylor? Billie? Adele? Gaga? Katy? Dua? Waarom specifiek die gekleurde dames?”

“Ze had haar punt kunnen maken zonder eender welke collega’s naar beneden te halen”, besluit iemand.

Reactie

Lana reageerde intussen al op al die commentaar. “Ik koos hen omdat zij mijn favoriete zangeressen van het moment zijn”, verduidelijkt ze op Instagram. “Ik ken hen en ik bewonder hen! Ik zou ook graag dezelfde vrijheid van meningsuiting hebben zonder beschuldigd te worden van hysterie.”

Ze zette die woorden nog kracht bij met een extra post, die enkel de woorden ‘fuck off’ bevat.