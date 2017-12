Het oudejaarsfeestje van Evan Spiegel (Snapchat) mag iets kosten: hij verwacht 5.000 man mvdb

12u39

Bron: ANP/BuzzE 1 Getty Snapchat-oprichter Evan Spiegel trad dit jaar in het huwelijk met het Australische topmodel Miranda Kerr. Celebrities Snapchat-topman Evan Spiegel trekt de portemonnee open voor de ultieme oudejaarsavond voor zijn werknemers. Voor het bedrijfsfeest huurt hij het entertainmentcomplex L.A. Live af. Volgens TMZ kost hem dat vier miljoen dollar, omgerekend 3,3 miljoen euro.

Voor dat bedrag beschikt Spiegel over het Microsoft Theatre en praktisch alle andere zaken en restaurants rondom het Microsoft Square In Los Angeles. Maandenlange voorbereidingen gingen aan dit bedrijfsfeest vooraf. Spiegel (amper 27) heeft voor het feest werknemers van over de hele wereld uitgenodigd.

Snapchat verwacht vijfduizend gasten te ontvangen. Op het terrein staat een dj-toren van 32 meter hoog en er is een vergunning aangevraagd voor een vuurwerkshow. Straten rondom het plein worden afgezet. Ook de jaarlijkse ijsbaan op het plein moest voor het feest wijken.

Drake

TMZ beweert dat Drake komt optreden. Snapchat wil deze surprise-act niet bevestigen. Een woordvoerder laat wel weten dat Evan Spiegel persoonlijk het feest financiert en dat iedereen uitkijkt naar oudejaarsavondviering waarmee het team een jaar van transformatie afsluit.

Voor Evan was het zelf ook een bijzonder jaar. In mei trouwde hij met het Australische model Miranda Kerr. Zij is in verwachting van hun eerste kind. Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, ging in maart naar de de beurs in New York.

REUTERS Het Microsoft Theatre (onder), dat vroeger het Nokia Theatre heette.