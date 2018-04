Het nieuwe parfum van Kim Kardashian is er (en is niet duur) DBJ

30 april 2018

18u17 0 Celebrities Kim Kardashian (37) brengt officieel haar nieuwe parfum KKW Body op de markt. Voor de vorm van het flesje gebruikte de reality-ster haar eigen lichaam.

"Vandaag is de dag!" schrijft Kim Kardashian enthousiast bij haar foto op Instagram. Op haar website beschrijft ze het parfum KKW Body als een rijke geur van bergamot met een hint van sappige perzik. Voor een flesje van 100ml betaal je in de Verenigde Staten 60 dollar en dat is niet veel, want voor haar vorige parfum betaalde je hetzelfde bedrag voor 75ml.

Today is the day! At 12pm PST KKW BODY aid available on KKWFRAGRANCE.COM Juicy Peach, Jasmine, Golden Amber are just some of the notes Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 30 apr 2018 om 16:43 CEST

Eerder toonde de ster ook al hoe het flesje werd gemaakt.

We took a mold of my body and made it a perfume bottle. @kkwfragrance Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 24 apr 2018 om 23:14 CEST

Work in progress @kkwfragrance Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 25 apr 2018 om 18:18 CEST

Relletje

Kardashian kreeg eerder kritiek omdat het flesje te veel zou gaan lijken op 'Classique' van Jean-Paul Gautier. Via Instagram liet de ontwerper weten dat er maar één ‘oer-ontwerp’ is en hij plaatste daarbij een afbeelding van het bekende flesje in de vorm van een vrouwelijke buste. Gaultier schreef erbij: ‘Keeping up with the fragnance's news!’, wat een duidelijke verwijzing is naar de realityshow ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Keeping up with the fragrance's news! #Classique #JeanPaulGaultier Een foto die is geplaatst door null (@jpgaultierofficial) op 26 apr 2018 om 21:31 CEST