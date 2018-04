Het nichtje van de steenrijke Drew Barrymore: "Ik moet strippen om te overleven" Isabelle Deridder

20 april 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Met dank aan haar vele filmsuccessen heeft Drew Barrymore (43), die als kind wereldberoemd werd met haar rol in ‘E.T.’, een goedgevulde bankrekening. Uiteraard genieten ook haar dochters Olive (5) en Frankie (4) daarvan mee. Samen met hun mama leiden de meisjes een luxeleven. Maar helaas is Drew niet gul voor de rest van haar familie, zo schrijft TV Familie. "Ik moet strippen om de eindjes aan elkaar te knopen", onthult Blythe, het 24-jarige nichtje van de Hollywoodster.

Het is niet de eerste keer dat familieleden van Drew Barrymore hun schrijnende situatie aanklagen. Want in tegenstelling tot de beroemde actrice leven velen van hen in armoede. Enkele jaren geleden kreeg Drew ruzie met haar halfbroer John, de (ondertussen) dakloze vader van Blythe. Toen hun halfzus Jessica in 2014 zelfmoord pleegde door middel van een dodelijke cocktail van wodka, medicatie en amfetamine, was voor John de maat vol. Hij had zware kritiek op Drew, omdat ze volgens hem nooit de moeite had genomen om een band met Jessica op te bouwen. En nog straffer: volgens John had Drew indirect schuld aan Jessica’s dood. "Ze had gerust professionele hulp voor Jessica kunnen betalen, maar dat heeft ze niet gedaan", zei hij. 

