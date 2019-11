Het moment waarop Camila Cabello besefte dat ze gevoelens had voor Shawn Mendes: “Het was héél ongemakkelijk” SDE

20 november 2019

13u30

Bron: Rolling Stone 0 Celebrities Camila Cabello (22) en Shawn Mendes (21) zijn nu al een paar maanden een koppel, maar de eerste vonk sloeg al veel vroeger over. In 2015 om precies te zijn, zo bekent de Cubaans-Amerikaanse zangeres in Rolling Stone.

Rolling Stone wilde graag weten wanneer Camila Cabello en Shawn Mendes meer dan vrienden werden, en het antwoord van Camila is op z’n zachtst gezegd opvallend te noemen. “Tijdens ‘I Know What You Did Last Summer’ (hun duet dat in 2015 werd opgenomen, red.) begon ik hem als meer dan een vriend te zien", geeft Camila toe. “En hij ook, denk ik. Maar we waren allebei nog zo jong, en hij voelde erg veel druk van zijn carrière. Ik denk dat we niet goed wisten wat we met die gevoelens moeten doen. Het was heel ongemakkelijk omdat we elkaar echt leuk vonden, maar we geen koppel waren. Het was gewoon raar.”

En dus liepen hun wegen uit elkaar. “Van in het begin hing er tussen ons een bepaalde energie, maar na dat lied brachten we niet zoveel tijd meer samen door. Onze paden kruisten elkaar niet meer op romantisch vlak totdat we opnieuw een nummer begonnen te schrijven. En dat bracht al die gevoelens weer terug", zegt Camila.

Nadat in juni hun duet ‘Señorita’ uitkwam, en Camila enkele dagen later uit elkaar ging met haar vriend Matthew Hussey, begon de geruchtenmolen inderdaad al snel op volle toeren te draaien. Zou er iets meer aan de hand zijn tussen de twee muzikanten? Een maand later werden ze voor het eerst hand in hand gespot en sindsdien zijn ze onafscheidelijk.