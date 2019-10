Het moddergooien gaat verder: ex-vrouw beweert nu dat Jeremy Renner hun dochter beet in vlaag van woede SDE

30 oktober 2019

16u00 0 Celebrities Jeremy Renner (48) en zijn ex-vrouw Sonni Pacheco (28) voeren een bikkelharde strijd om de voogdij over hun 6-jarige dochtertje Ava. Daarvoor schuwen ze geen middelen en de verhalen die hun ex in een slecht daglicht moeten stellen, worden dan ook steeds sterker. In nieuwe rechtbankdocumenten beweert Sonni nu dat Jeremy hun dochtertje zelfs gebeten heeft.

Sonni beweert in de rechtbankdocumenten dat ze de bijtsporen op de schouder van haar dochtertje opmerkte in april 2017. Het koppel was toen al uit elkaar. Toen ze Ava erom vroeg, antwoordde die: “Papa heeft me gebeten. Het is oké, mama, het was een ongelukje. Ik heb hem gezegd om het nooit meer te doen. Later legde Ava uit dat hij me beet toen Renner gemeen was en aan het roepen was.”

In het dossier zitten ook enkele e-mails van de ‘Avengers’-acteur, waarin hij ontkent dat hij de sporen veroorzaakte. Volgens Renner was de plek het gevolg van een knellende autogordel. Pacheco antwoordde daarop: “Wanneer ik zalf op haar pijntje deed, vertelde Ava dat jij haar daar gebeten had.” Renner antwoordde: ‘Ha. Nee. We spelen een knabbel-spelletje dat ‘Ava burrito’ heet. Haha. Maar het is geen beet. Vertel haar dat ze pikant is. En het spelletje begint. Haha. In het knabbel-spelletje gebruiken we valse knabbels.”

“Flagrante leugens”

Een verantwoordelijke van Renner heeft nu gereageerd op de nieuwe aantijgingen van Pacheco. Die zouden “categoriek onwaar zijn en opnieuw een ware karaktermoord, uitgevoerd door mevrouw Pacheco en haar advocaat.” Hij voeg eraan toe dat de vrouw na het vermeende incident nooit een contactverbod aanvroeg of de toenmalige regeling, waarin Renner de helft van de tijd op Ava paste, wilde aanpassen.

De voogdijstrijd is al een hele tijd aan de gang. Het koppel kondigde in december 2014 aan te gaan scheiden, na amper 10 maanden huwelijk. Renner beweert dat zijn ex onstabiel is en geobsedeerd door seks. Pacheco liet dan weer eerder weten dat haar ex-man dreigde haar te vermoorden toen hij onder invloed was van drank en drugs.