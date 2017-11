Het #MeToo verhaal van Natalie Portman: een producer, een privéjet en een bed MVO

Actrice Natalie Portman komt naar buiten met haar eigen verhaal over seksuele intimidatie in Hollywood. Zo werd ze naar eigen zeggen ooit uitgenodigd op een privéjet, om daarna te ontdekken dat die uitnodiging een pak minder onschuldig was dan gedacht.

"Een producer en ik moesten naar hetzelfde event, dus hij vroeg me of ik 'samen met zijn gezelschap', graag mee wilde vliegen met zijn privéjet. Natuurlijk, dacht ik, waarom zou ik geen uitnodiging aanvaarden voor een leuk tochtje samen met een hoop andere mensen?"

Toen ze op het vliegtuig arriveerde, bleek zij echter de enige gast te zijn. "Er was ook maar één bed opgemaakt, waardoor ik verplicht zou zijn naast hem te slapen. Ik heb meteen gezegd dat ik me daar niet comfortabel bij voelde. Er is dus niets gebeurd, ik ben niet aangerand, maar ik vond het weerzinwekkend hoe manipulatief sommige mannen kunnen zijn. Ik was in eerste instantie ook bang."

Volgens haar is het dus een goed ding dat vrouwen vandaag massaal over zulke ervaringen vertellen. "Vroeger zwegen we, omdat we het maar normaal moesten vinden. Misschien waren we gewoon ongevoelig geworden aan zulke dingen omdat we ze op dagelijkse basis moesten doorstaan, maar nu realiseert deze wereld zich: Hey, dat was eigenlijk helemaal niet oké, en het moet stoppen."

"Het eerste dat ik dacht toen de eerste vrouwen naar buiten kwamen met hun verhaal, was 'wow, ik ben blij dat dat mij niet is overkomen'," geeft de actrice toe. "Ik ben nooit aangerand geweest, heel zeker niet! Maar nu ik op mijn carrière terugkijk besef ik dat ik wél te maken heb gekregen met discriminatie en seksueel ongepast gedrag, bij zowat elke film waar ik ooit aan gewerkt heb. Mannen gaven opmerkingen over mijn lichaam, zelfs toen ik nog maar een kind was. De dingen waarvan we nooit hebben gedacht dat we ze konden rapporteren, droegen al die tijd bij aan de discriminatie van vrouwen, op een manier die voor mannen heel ingeburgerd en comfortabel was."