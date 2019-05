Het leven van Quentin Tarantino veranderde door zijn huwelijk Redactie

22 mei 2019

15u05

Bron: ANP 0 Celebrities Het leven van regisseur Quentin Tarantino (56) is volledig veranderd sinds hij getrouwd is met zangeres Daniella Pick (35). Dat zei hij na de wereldpremière van zijn nieuwe film ‘Once Upon a Time in Hollywood’. Het echtpaar gaf elkaar eind 2018 hun jawoord.

Het komische epos over een worstelende acteur (Leonardo DiCaprio) en zijn stuntman (Brad Pitt) eind jaren zestig gaat onder meer over het opmaken van de balans in een leven. De balans van zijn eigen leven opmaken, vond de regisseur wat moeilijker. "Maar het antwoord is voor mij vrij simpel; ik kijk daar het afgelopen halfjaar heel anders tegenaan dan drie of vier jaar geleden. En dat komt omdat ik eind 2018 getrouwd ben, met een geweldige vrouw. Ik heb dat nooit eerder overwogen of gedaan en ik weet nu waarom - omdat ik de ware nog niet was tegengekomen.”