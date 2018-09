Het leven van Julio Iglesias - Deel 1: De ontembare vrouwenverleider die ook flirtte met de dood IB

30 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Hij heeft naar eigen zeggen niet de beste stem, deed in zijn hele leven nog nooit de afwas en kon geen enkele vrouw trouw blijven. En toch slaagde Julio Iglesias, die op 23 september 75 werd, erin ontelbare dames het hoofd op hol te brengen en meer dan 300 miljoen platen te verkopen.

Als al zijn vrouwelijke fans hem voor zijn 75ste verjaardag op 23 september een kaartje stuurden, heeft de bestverkopende Spaanse zanger aller tijden de komende weken wel wat leesplezier voor de boeg. Met de glimlach uiteraard, want de immer charmante crooner met de zoetgevooisde stem, de ietwat oranjekleurige teint en de typerende lederen mocassins beseft maar al te goed dat hij alles aan de goedheid van zijn publiek te danken heeft. "Mijn privéjet? Die hebben mijn fans voor me gekocht", klonk het ooit. En hij méénde het oprecht, zonder te willen pochen.

Nooit met pensioen

Zijn verjaardag bracht Julio wellicht in familiekring door, want sinds zijn relatie met de Nederlandse Miranda Rijnsburger ontpopte de wereldster zich tot een warme familieman. Er werd dus naar alle waarschijnlijkheid gefeest op zijn uitgestrekte landgoed in de Dominicaanse Republiek, of op zijn luxedomein in Marbella, terwijl de pater familias genoot van een topfles uit zijn benijdenswaardige wijnkelder. Of hij al zijn kinderen, het zijn er intussen acht – zijn buitenechtelijke kind even buiten beschouwing gelaten – aan de feestdis kon verzamelen, is de vraag. Zijn vijf telgen met Miranda zal vermoedelijk nog wel lukken, maar zijn drie oudste kinderen, uit zijn eerste huwelijk met Isabel Preysler, leven al lang niet meer onder papa’s vleugels. Het is een publiek geheim dat Julio, ook al onderhoudt hij een warme band met hen, niet altijd even aanwezig was in het leven van Chábeli, Julio jr. en Enrique. Wat wel zeker is: na het feestgedruis ging de wereldster weer over tot de normale orde van de dag. Iglesias zit namelijk midden in een wereldtour, en die brengt hem in oktober naar Dubai, Tel Aviv en Moskou. De man die jaren geleden gezworen heeft om nooit met pensioen te gaan, houdt dus woord. Een nieuw album komt er allicht nooit meer, maar optreden, dat blijft hij doen tot hij erbij neervalt. Of, zoals hij het zelf zegt, tot het publiek aangeeft dat het genoeg is. "Ik hoop dat dat nog lang duurt", zegt hij aan CBS in 2004. "Ik moet zingen. Als ik stop, zal ik vroeger sterven – ik zou zelfs al dood zijn. Op het podium voel ik me 25! Mijn echte leeftijd voel ik pas achteraf, als ik in mijn hotelkamer arriveer. Een artiest verdwijnt trouwens niet. Nooit. Als je hoort dat ik een pauze neem, is het omdat ik dood ben."

