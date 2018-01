Het is zover: Kim Kardashian gaat vollédig naakt in deze strandfotoshoot MVO

25 januari 2018

13u44 7 Celebrities Een pikante foto van Kim Kardashian, daar kijkt niemand meer van op. Haar lichaam is immers haar handelsmerk. Maar nu gaat ze wel érg ver. Om al niet te zeggen 'all the way'.

Kardashian werd deze week gespot op het strand, waar ze poseerde voor een fotoshoot. In het begin gewoon in haar witte badjes, maar die sneuvelde al snel. Daaronder droeg de realityster bijna niets. Een doorzichtige tuniek laat niets aan de verbeelding over.

Of het eindresultaat van de fotoshoot bewerkt zal worden met photoshop om bepaalde zones te verhullen, is nog niet duidelijk. Maar strandbezoekers keken zich tijdens de opnames alvast de ogen uit.