Het is zover! Gwyneth Paltrow gaat samenwonen met echtgenoot Brad Falchuk SD

06 augustus 2019

19u11

Bron: InStyle Celebrities Ze hebben de boot lang afgehouden, maar nu is het dan eindelijk zover: Gwyneth Paltrow (46) en haar echtgenoot Brad Falchuk (48) gaan na bijna een jaar samenwonen. Dat vertelt de actrice in het magazine InStyle.

“Het getrouwde leven gaat echt heel goed", vertelt Gwyneth Paltrow in InStyle. “We namen een jaar de tijd om iedereen in de familie eraan te laten wennen, en deze maand gaan we dan samenwonen! Ik ben dol op mijn man. Hij is briljant en erg vriendelijk. En hij is echt mijn gelijke, die me op de best mogelijke manieren uitdaagt. Ik houd ervan om getrouwd te zijn. Het is leuk", laat de actrice optekenen.

Amper enkele maanden geleden moest Paltrow nog niets weten van samenwonen. In The Sunday Times vertelde ze toen openlijk dat haar ‘intimiteitsleraar’ haar aanraadde om een soort ‘polariteit’ in haar huwelijk te creëren. Dat deed ze door niet samen met haar echtgenoot in één huis te gaan wonen, maar door elk een eigen huis in Los Angeles te behouden. Falchuk verbleef evenwel minstens vier dagen in de week bij haar, vertelde ze erbij. “Al mijn getrouwde vrienden zeggen dat de manier waarop we leven, ideaal klinkt en dat we niets moeten veranderen”, zei ze nog. Op die manier wilden Paltrow en Falchuk de samensmelting van hun families iets gemakkelijker maken. De actrice heeft namelijk twee kinderen - Apple en Moses - uit haar relatie met Chris Martin, en ook Falchuk heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk.