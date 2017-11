Het is voorgoed gedaan met 'One Direction': "Ze komen niet meer terug samen" MVO

07u10 0 EPA Celebrities Slecht nieuws voor 'One Direction'-fans: de Engelse boyband komt volgens 'The Sun' niet meer bij elkaar. De krant publiceerde een stuk waarin hun verdiensten van het afgelopen jaar bekend werden gemaakt. Het viertal harkte ruim 6 miljoen euro bij elkaar, maar dat geld is afkomstig uit een eerder getekend contract.

Ondanks de flinke som geld die er maandelijks binnenkomt uit merchandise, platenverkoop en tourgeld, hebben de mannen vooralsnog geen plannen om een nieuwe overeenkomst met elkaar te sluiten, meldt het bedrijf dat 'One Direction' vertegenwoordigt.

Liam Payne zei een poosje terug nog dat hij, Harry Styles, Niall Horan en Louis Tomlinson "zeker bij elkaar terug zouden komen". Daar lijkt echter in de praktijk niets van in te komen. Iets recenter meldde het vriendje van topmodel Gigi Hadid, Zayn Malik, dat hij zijn oude gabbers "al maanden niet meer gesproken heeft". Hij was de eerste om de band permanent te verlaten.

Ondertussen begonnen alle leden ook aan hun solocarrière, met Zayn, Harry en Niall als koptrekkers.