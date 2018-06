Het is voor elk moment: hoogzwangere Candice Swanepoel pronkt met enorme babybuik TK

07 juni 2018

15u53 0 Celebrities Candice Swanepoel is duidelijk hoogzwanger, maar laat zich daardoor niet tegenhouden. Momenteel geniet ze van een strandvakantie in Brazilië, waar ze graag pronkt met haar enorme babybuik.

Het Victoria's Secret-model maakte in december bekend dat ze in verwachting is van een tweede kindje, en aan de omvang van haar buik te zien, zal ze een dezer dagen bevallen. Ze geniet echter eerst nog wat de laatste rustige momenten met haar verloofde Hermann Nicoli (35) en hun zoontje Anacan (2). De Zuid-Afrikaanse schone is wel vaker te vinden op de Braziliaanse stranden, aangezien Nicoli afkomstig is uit het Zuiderse land.