Het is International Cat Day vandaag: deze sterren zijn geobsedeerd door hun kat

08 augustus 2018

11u39

Bron: Eigen berichtgeving 1 Celebrities Vandaag is het International Cat Day, de dag waarop de wereld de pluizige viervoeters in de bloemetjes zet. De ideale gelegenheid dus om ook enkele sterren op te lijsten die geobsedeerd zijn door hun diertje. Veel bekende katten kregen zelfs een eigen profiel op de sociale media, en hebben intussen duizenden volgers vergaard.

Welke kat? Sushi

Bekende eigenaar? 'Temptation'-Pommeline en Fabrizio

Wat moet je weten? Pommeline en Fabrizio zijn dol op Sushi, hun Sphynx. Het beestje kreeg een eigen profiel op Instagram, waar Pommeline en Fabrizio regelmatig schattige foto's posten van het beestje. Het lijkt er overigens op dat Sushi straks een zusje krijgt: Pommeline is namelijk nog op zoek naar een leuke naam voor haar nieuwe kat.

Sushi krijgt een klein zusje erbij! 😻 Fabri & ik zoeken nog een orginele naam voor ons klein monstertje, en bedachten hierbij de hulp van onze trouwe volgers in te schakelen. Dus bij deze, SHOOT! 😻❤️🙈 #littlesphynxbaby Een foto die is geplaatst door null (@pommelinetilliere) op 29 jul 2018 om 19:23 CEST

I always make my dad smile 😸 Een foto die is geplaatst door null (@sushithesphynxcat) op 27 jun 2018 om 22:53 CEST

Welke kat? Meredith en Olivia

Bekende eigenaar? Taylor Swift

Wat moet je weten? Een aantal jaren stelde Taylor haar katten Meredith en Olivia voor aan de wereld. Haar katten houden van poseren, en nemen vaak de meest bizarre poses aan op foto's. Meredith en Olivia zijn echte luxebeesten: Taylor neemt ze vaak mee op reis, waar ze in de meest comfortabele omstandigheden verblijven.

Olivia just realized I’m wearing earrings of her face. Een foto die is geplaatst door null (@taylorswift) op 05 aug 2018 om 23:39 CEST

We are all stretching to prep for that tour choreo. Een foto die is geplaatst door null (@taylorswift) op 05 feb 2018 om 23:08 CET

Just over here daydreaming about playing Manchester tomorrow... 💕 Een foto die is geplaatst door null (@taylorswift) op 07 jun 2018 om 12:59 CEST

Welke kat? Vermeersch en Modest Verhulst

Bekende eigenaar? Viktor Verhulst en Marthe van K3

Wat moet je weten? Zowel Vermeersch (vernoemd naar “Albertóóó”) als Modest (Net als de voornaam van de burgemeester uit ‘Samson en Gert’) hebben hun eigen Instagramaccount. De katten hebben duizenden volgers, en reageren ook op elkaars foto’s. Vermeersch woont al sinds december 2016 bij het koppel in, Modest is een nieuwere aanwinst van dit jaar.

Poembaksmoel. Propere kat 🐱🚽😍. @vermeerschverhulst #catsofinstagram Een foto die is geplaatst door null (@viktorverhulst) op 29 apr 2018 om 18:29 CEST

We hebben een tijdje geleden een broertje gekocht voor @vermeerschverhulst. Aangenaam, mijn naam is Modest🐱ook ik heb een leuk account @modestdepillecyn ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@marthedep) op 29 apr 2018 om 18:54 CEST

Welke kat? Choupette

Bekende eigenaar? Karl Lagerfeld

Wat moet je weten? Designer Karl Lagerfeld zijn grote liefde is de witte, pluizige Siamese kat Choupette. Hij overlaadt het beestje dan ook met luxe. Karl kreeg het diertje van zijn muse Baptiste Giabiconi. Het is echter geen normale kat: ze eet aan tafel, slaapt onder een kussen en kan met een iPad werken. Twee persoonlijke meiden verzorgen haar dag en nacht.

Happy #FathersDay Daddy @karllagerfeld. Thank you for bringing me into the (fashion) world. 😘 Een foto die is geplaatst door null (@choupettesdiary) op 18 jun 2017 om 19:10 CEST

Silly @suzymenkesvogue! Always trying to pap me. 😹 Een foto die is geplaatst door null (@choupettesdiary) op 06 dec 2017 om 17:54 CET

Welke kat? Elmo en Wifi

Bekende eigenaar? Karen Damen

Wat moet je weten? Karen Damen wou graag nog een broertje of zusje voor haar zoon Sky. Haar man Antony van der Wee zag dat niet zo zitten, en dus kwam kitten Wifi er in de plaats. Elmo hadden ze al, die had Sky gekregen van de Sint.

Ik dacht “Ik kruip er nog ff terug in”. Elmo dacht dat niet. Een foto die is geplaatst door null (@karendamen) op 23 mei 2018 om 10:42 CEST

Dat we het warm hebben. #Elmo&Wifi 😓😻 @skyvanderwee @antonyvanderwee Een foto die is geplaatst door null (@karendamen) op 30 mei 2018 om 12:52 CEST

Die lieve goede Sint toch.. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@karendamen) op 06 dec 2015 om 21:59 CET

Welke kat? Calippo en Dorito

Bekende eigenaar? Ed Sheeran

Wat moet je weten? Calippo en Dorito hebben een eigen Instagram-account, waar alle dagelijkse avonturen van de viervoeters gedeeld worden. “We hebben twee katten maar het zijn echt hele, hele, hele rare wezens. Ze hebben ribben maar ze zitten als mensen, met hun benen uitgestrekt", zei de zanger over zijn diertjes.

My cats set up their own Instagram, clever pussles. Follow their daily routine @thewibbles x Een foto die is geplaatst door null (@teddysphotos) op 26 jul 2018 om 01:21 CEST

Squad goals Een foto die is geplaatst door null (@thewibbles) op 26 jul 2018 om 01:21 CEST