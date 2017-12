Het is gebeurd, Khloe Kardashian bevestigt haar zwangerschap: "Mijn grootste droom komt uit" MVO

De geruchten deden al een tijdje de rode, maar nu heeft Khloe Kardashian haar zwangerschap - eindelijk - officieel bevestigd via Instagram. De realityster postte een foto van haar groeiende buik op het sociale medium en is compleet in de wolken: "Mijn grootste droom komt uit, ik word moeder!"

Khloe bedankte haar vriend Tristan Thompson voor dit 'enorme geschenk': "Ik heb hier zo lang op gewacht en heb altijd vertrouwen gehad dat God het juiste moment voor mij zou uitkiezen. Dat is nu gebeurd. Tristan, dank je wel voor jouw liefde. Je behandelt me als een koningin en jij geeft me het gevoel dat ik de mooiste vrouw op aarde ben! Dankzij jou ben ik straks mama, dat is simpelweg magisch. Je maakt me zo ontzettend gelukkig!"

Binnen 20 minuten kreeg Khloe al meer dan 1 miljoen likes op haar foto, waaronder die van haar zusjes en trotse moeder Kris Jenner. De Kardashian deelde het babynieuws nu pas, omdat ze zo lang mogelijk met haar vriend en familieleden wilde genieten van dit bijzondere moment . Maar nu haar buikje begint te tonen, was het tijd om het wereldkundig te maken.

Tegen haar fans zei Khloe: "Bedankt voor jullie begrip, we zijn enorm dankbaar dat we deze mooie momenten een poosje in intieme kring hebben kunnen delen. Ik ben super dankbaar, opgewonden, nerveus, bang en hysterisch van blijdschap, maar ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als nu."