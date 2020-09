Het is bevestigd: Justin Timberlake en Jessica Biel kregen 2e kindje in alle stilte MVO

28 september 2020

08u38

Bron: Mirror 0 Celebrities Justin Timberlake (39) en Jessica Biel (38) zijn wel degelijk voor de tweede keer ouders geworden. Het koppel hield dat geheim, maar het nieuws werd intussen bevestigd door Justins NSYNC-collega Lance Bass.

Al sinds juli doet het gerucht over een tweede kind de ronde, maar nu pas doet een vriend van het koppel zijn boekje open. Volgens Lance heeft de popgroep een eigen groepschat op Whatsapp. Zo houden ze elkaar op de hoogte van belangrijk nieuws uit hun familie. Timberlake deelde het heuglijke nieuws dan ook meteen met zijn bandgenoten. “Ik heb al foto’s van hun kersverse spruit gezien”, zegt Bass trots in een interview met Entertainment Tonight. “Het is een heel schattig kindje. Hoe kan het ook anders, het is een kind van Justin en Jessica!” De naam en het geslacht van de baby wil hij echter nog niet prijsgeven. “Oh nee, Justin maakt me af”, lacht de zanger.

Justin en Jessica trouwden in 2012 en hebben samen al een zoontje van 5, Silas. Zelfs na de opmerkingen van Lance hebben ze officieel nog niets laten weten over hun babygeluk. Fans houden de Instagram-pagina’s van de twee sterren nauwlettend in de gaten, in de hoop dat ook daar binnenkort die schattige foto’s verschijnen waar Bass het over heeft.