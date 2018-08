Het internet lacht Kanye West uit: hij ging op veel te kleine slippers naar chique huwelijk TDS

20 augustus 2018

18u54 0 Celebrities De Amerikaanse rapper 2 Chainz is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt. Bekende sterren als Kim Kardashian, Lil Wayne, Alicia Keys, Gucci Mane en Kanye West waren bij de bruiloft aanwezig. En net die laatste ging met alle aandacht lopen op het chique feest. Kanye kwam immers op veel te kleine slippers opdagen.

2 Chainz, oftewel Tauheed Epps, trouwde met Kesha Ward. Met haar is hij al twaalf jaar samen en het stel heeft drie kinderen. Ze gaven elkaar het jawoord in de bekende villa in Miami waar ooit modeontwerper Gianni Versace woonde. Toch waren veel ogen niet op de bruid en de bruidegom gericht, maar wel op Kanye West.

Hij kwam dan ook op de proppen met slippers die duidelijk enkele maten te klein waren. Bovendien droeg hij ook kousen in de slippers, waarmee hij volgens velen al helemaal de mist ingaat. Ondanks de kostprijs van zo'n 653 euro voor de slippers, was het internet niet bepaald overtuigd van de look.

Op Twitter doken dan ook heel wat hilarische reacties op. "Doe dit alsjeblieft niet na, het is geen goeie look voor hem of voor jou", schreef iemand. En ook: "Ze waren te laat, dus heeft hij per ongeluk Kims slippers genomen", of "Waarom zijn de slippers van Kanye gemaakt van luchtmatrassen?".

Plz don’t copy Kanye and wear sandals with a suit, it’s not a good look for him or you. Scammy Abuharam(@ Nigerianscamsss) link

Leave Kanye!! they were late and he grabbed Kim's slides by mistake. Nicole Wentzel(@ nicole_wentzel2) link

come to my wedding in a pair of slides and you can slide the fuck back home, idc if u kanye west https://t.co/sPTl2vFJLl max chadwick ⛓(@ maxcdesign) link

Why Kanye slides made out of air mattresses? https://t.co/71IlVhDtut krys(@ MiLLkeSmooV) link

Een foto die is geplaatst door 2 Chainz Aka Tity Boi (@2chainz) op 19 aug 2018 om 16:23 CEST